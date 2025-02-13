TVB古裝女神驚變Man爆筋肉人　懶理被批似大媽：我好欣賞我自己

現年43歲的唐寧是童星出身，憑出色演技及甜美樣貌深受觀眾喜愛，曾拍過不少廣告及劇集的她當年在TVB古裝劇《大唐雙龍傳》中飾演師妃暄一角，形象清秀，成為經典，更被封為「古裝女神」！唐寧在2017年與「舞台劇才子」鄧偉傑離婚後，獨力照顧一對子女，2022年移居紐西蘭並轉型做YouTuber，但早前她分享了一輯爆肌相，粗獷造型與過往甜美形象大相徑庭，掀起網民熱議！對此，唐寧日前就拍片回應網民質疑，直言「根本就唔介意」。

43歲的唐寧不負「童顏女神」之名。（IG@leilakong1205）

唐寧（右下）童星出身，小時候已是美人胚子。（網上圖片）

唐寧在《大唐雙龍傳》中飾演師妃暄成為經典。（影片截圖）

唐寧是觀眾心目中的古裝美人。（劇照）

唐寧與一對子女。（IG@leilakong1205）

唐寧移居紐西蘭生活，轉型做YouTuber。（YouTube@Leila Kong 唐寧）

唐寧現時與愛犬生活。（IG@leilakong1205）

唐寧早前分享了多張參加女子雙人組別健身賽事的相片，相片的她一頭金髮、成身肌肉，形象極為粗獷，皮膚亦變得黝黑，由短髮女神驚變Man爆筋肉人，嚇窒一眾網民。不過唐寧就表示只是想記錄當下的自己，努力鍛煉身體去參加比賽：「自己可以克服一啲嘢，去做到咁樣一個活動，我好欣賞我自己啦首先，所以我根本就唔介意嗰啲相係啲人點講囉，因為呢個唔重要，我只係想記錄一個好真實嘅自己，我真係完全零修圖，嗰啲照片就係咁真實，因為嗰個就係我囉，嗰個就係當時嘅我囉。」

唐寧43歲生日。（IG@leilakong1205）

唐寧43歲生日。（IG@leilakong1205）

唐寧早前分享了多張參加女子雙人組別健身賽事的相片。（IG@leilakong1205）

一頭金髮、成身肌肉。（IG@leilakong1205）

氣質女神變粗獷，令人驚訝。（IG@leilakong1205）

由短髮女神驚變Man爆筋肉人。（IG@leilakong1205）

Man爆！（IG@leilakong1205）

完成賽事。（IG@leilakong1205）

跑步。（影片截圖）

被批似大媽。（影片截圖）

唐寧就表示只是想記錄當下的自己。（影片截圖）

欣賞自己。（影片截圖）

唐寧又指希望藉此鼓勵大家：「其實唔緊要嘅，你哋評論啲咩都唔緊要，即係我覺得如果我呢啲相會令你有少少覺得，原來有啲嘢好似好難都可以克服到，都可以過到，無論做運動或者做咩都好，我都希望大家可以諗起呢樣嘢，我得你都得，加油！」

自信！（IG@leilakong1205）

唐寧紋身。（小紅書圖片）

新紋身。（小紅書圖片）

原來是唐寧與一對子女的背影照。（小紅書圖片）

生活自在。（影片截圖）