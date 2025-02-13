TVB古裝女神驚變Man爆筋肉人 懶理被批似大媽：我好欣賞我自己
撰文：董欣琪
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現年43歲的唐寧是童星出身，憑出色演技及甜美樣貌深受觀眾喜愛，曾拍過不少廣告及劇集的她當年在TVB古裝劇《大唐雙龍傳》中飾演師妃暄一角，形象清秀，成為經典，更被封為「古裝女神」！唐寧在2017年與「舞台劇才子」鄧偉傑離婚後，獨力照顧一對子女，2022年移居紐西蘭並轉型做YouTuber，但早前她分享了一輯爆肌相，粗獷造型與過往甜美形象大相徑庭，掀起網民熱議！對此，唐寧日前就拍片回應網民質疑，直言「根本就唔介意」。
唐寧早前分享了多張參加女子雙人組別健身賽事的相片，相片的她一頭金髮、成身肌肉，形象極為粗獷，皮膚亦變得黝黑，由短髮女神驚變Man爆筋肉人，嚇窒一眾網民。不過唐寧就表示只是想記錄當下的自己，努力鍛煉身體去參加比賽：「自己可以克服一啲嘢，去做到咁樣一個活動，我好欣賞我自己啦首先，所以我根本就唔介意嗰啲相係啲人點講囉，因為呢個唔重要，我只係想記錄一個好真實嘅自己，我真係完全零修圖，嗰啲照片就係咁真實，因為嗰個就係我囉，嗰個就係當時嘅我囉。」
唐寧又指希望藉此鼓勵大家：「其實唔緊要嘅，你哋評論啲咩都唔緊要，即係我覺得如果我呢啲相會令你有少少覺得，原來有啲嘢好似好難都可以克服到，都可以過到，無論做運動或者做咩都好，我都希望大家可以諗起呢樣嘢，我得你都得，加油！」