四料港姐冠軍開工照網民認錯是陳法拉　出道時曾遭對方當面說唔似

現年37歲的「朱朱」朱晨麗是2011年的四料港姐冠軍，美貌早已獲得肯定，但近年朱晨麗經常被指「變樣」，靚樣經常受到網民質疑，說認不到她，甚至指她樣子的變化比她所演角色的變化還要多，成為「百變女星」；不過也有網民幫朱晨麗說話，認為可能是濾鏡太過重手累事。近日，朱晨麗在社交平台分享新一年的開工照，沒料其美貌再次引起網民熱議。

朱晨麗（中）是2011年港姐冠軍（VCG）

朱晨麗一向是靚女代表（IG@rebecca_zhu）

朱晨麗近年屢傳變樣，呢張被指撞樣高圓圓。（小紅書）

呢張則被指撞樣康華。（小紅書）

新一年新開始，朱晨麗日前迎來春節後首日開工，她在社交平台曬出一張「開工照」，並寫道：「一路前行，便會遇見一路繁花。願你的2025一朝一夕皆歡喜，一時一刻盡如意。好運不斷，福氣滿滿。曬一張開工照，節後第一個工作日，一年一度開工大吉。」不過網民再次將焦點放在朱晨麗的靚樣上，相中朱晨麗換了一個瀏海髮型，大曬甜美面孔，而身上則穿了一件低胸毛衣，凸顯她蘇州姑娘的白滑皮膚，少女味十足。網民大讚：「新髮型好靚」、「靚咗」；也有人留言：「還以為是陳法拉」、「以為陳法拉」。

近日朱晨麗分享一張開工照，網民以為是陳法拉。（小紅書圖片）

網民留言。（小紅書）

陳法拉。（IG圖片）

兩人當年曾在《衝上雲霄II》碰頭。（視覺中國）

其實朱晨麗與陳法拉相當有淵源，當年參選港姐開始就被冠上「翻版陳法拉」稱號，沒想到未卸任，她又頂替受傷的陳法拉，迎來其處女劇《名媛望族》，還要擔任第三女主角。其後兩人在2012年合作拍《衝上雲霄II》時碰頭，朱晨麗曾在訪問時，憶述拍攝時陳法拉有時也會問其他人︰「你哋覺得我哋（跟朱晨麗）似咩？」朱晨麗受訪時續說︰「我嗰時係妹妹仔梗係唔會出聲啦，佢（陳法拉）話：『我覺得我哋一啲都唔似㗎喎，你哋點解會覺得我哋似？』」

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