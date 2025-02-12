《換乘戀愛：另一個開始》火熱聯誼　暖男Edward Lee攜女兒學廚

今年中國元宵和西方情人節時間相近，三部於「黃Viu」上架的韓綜最適合戀人齊齊煲，一同享受充滿粉紅泡泡的視覺盛宴！全新美食綜藝《Edward Lee的鄉村廚師》講述「白宮主廚」Edward Lee帶著女兒Arden Lee、演員卞約漢、高我星和申詩雅走遍韓國尋找最當時得令的食材，以新穎的方式重新演繹韓式料理，碰撞出全新火花。

全新美食綜藝《Edward Lee的鄉村廚師》講述「白宮主廚」Edward Lee帶著女兒Arden Lee。

去年Edward Lee演出料理真人騷後紅遍全球，他的寵妻愛女史也迅速被網民起底！據悉他年輕時在旅行途中認識了妻子Dianne，從此為愛定居肯塔基；二人還在2010年成婚，並於2013年誕下愛情結晶Arden，至今相愛長達21年。除了經常在社交平台大晒愛意，Edward亦坦言一生以妻女為先：「我不知道我這一生做了甚麼正確的事情，才能擁有這兩個如此優秀的人，我真的心懷感激。不管經歷甚麼冒險，女兒都在我的身旁，我很幸運能夠成為她的父親，我也愛著我的妻子。」人稱「女兒傻瓜」的他非常重視身教，經常陪伴女兒滑雪釣魚，今次他將會帶著女兒游走韓國體驗家鄉的風土人情；想知道Edward妻子Dianne會否驚喜客串，就要死守放送了。

Edward Lee演出料理真人騷後紅遍全球，他的寵妻愛女史也迅速被網民起底！

《換乘戀愛：另一個開始》 熱播中

韓國戀愛真人騷《換乘戀愛》番外篇《換乘戀愛：另一個開始》集結三季成員重返濟州，以不同的方式創造全新回憶。節目中兩位新成員朴知妍和李觀宇在第三集各自選擇了兩位異性進行約會，沒有被選中的兩男兩女則自行組隊活動；而在首次約會中，《換乘3》金光泰對「貓相」朴娜言情有獨鍾、朴知妍更主動要求理想型鄭奎敏牽著自己溜冰，曖昧情愫都令不少觀眾會心微笑！《換乘3》超人氣CP宋多惠和徐東振、李有貞與崔昌鎮將於下集現身節目，換乘迷記得密切留意！

韓國戀愛真人騷《換乘戀愛》番外篇《換乘戀愛：另一個開始》集結三季成員重返濟州！

《換乘戀愛：另一個開始》以不同的方式創造全新回憶。

《Couple Palace 2》 熱播中

由金鍾國、俞世潤和李美珠主持的韓國全新綜藝《Couple Palace 2》是一部以結婚為主題的大型情侶配對真人秀，參加者為了追求完美婚姻而齊集「情侶宮殿」，並透過一連串遊戲互相了解，藉此找到想要共度餘生的理想伴侶。

韓國全新綜藝《Couple Palace 2》是一部以結婚為主題的大型情侶配對真人秀。

首集節目公開了30位男性成員的外貌、資歷和結婚條件，讓女性成員主動提出約會申請；其中上季黃金筍盤、年薪一億的美國律師建熙再度亮相，甫登場便引起眾人心心眼，他更一口氣贏得12名女性的關注！另外，4號參賽者大晒語言天分，獻唱了張國榮的《當年情》；原來他是出身於中國最高學府清華大學的大企業職員，高質素的男女參賽者進一步提升了觀眾的期待感！作為韓娛圈知名的鑽石單身漢，金鍾國也在發布會上被追問是否有意參加下季節目以完成人生大事，對此他搞笑回應：「所以我在下一季之前是不是應該結婚呢？」