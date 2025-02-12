Marf @COLLAR 粉紅造型驚艷亮相時尚騷　喜與木村光希同場出席

COLLAR 成員邱彥筒（Marf）日前出席於紐約舉行的品牌秋季時裝騷，Marf 以一身都市摩登時尚造型現身，系列特別強調個性及俐落感。她手提手袋，並搭配新款運動鞋，完美演繹了率性的一面！

COLLAR 成員邱彥筒（Marf）以一身亮麗的粉紅色連衣裙閃耀全場，簡潔的線條配以露背的剪裁！

在時裝騷場上，Marf 以一身亮麗的粉紅色連衣裙閃耀全場，簡潔的線條配以露背的剪裁，綴以蝴蝶結細節，展現出充滿活力且甜美性感的一面。Marf 手提粉紅色手袋，並搭配新款運動鞋，既可愛又型格，魅力四射，成為全場焦點。這雙鞋的設計靈感來自 80 年代末和 90 年代初的綜合運動鞋，既向經典致敬，也保留了 COACH 的標誌性風格。運動鞋採用可循環再生皮革製作，體現了品牌在永續發展方面的深入理念。

Marf 完美演繹了率性的一面！

提到今次出席時裝騷感受，Marf感覺是一個特別體驗，皆因今次旳時裝設計上好有紐約風格及特色，對於熱愛紐約風的Marf而言，特別有記念價值。此外，席上還木村光希、申有娜、英國歌手Griff等嘉賓，其中最叫Marf感驚喜絕對是跟Griff碰頭，她說：「Griff之前同COLLAR喺香港有次小合作，所以今次喺紐約再見，感覺好開心。」

Marf喜與木村光希同場出席。