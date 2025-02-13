何天兒結婚｜舊愛西貢地王之子周子揚替她開心：也祝福她的老公

36歲前港姐何天兒（前名何傲兒）昨日（12日）元宵節突然在社交平台上載婚紗照宣布與拍拖7年的男友結婚，何天兒過往曾傳出不少戀情緋聞，當中最為人所認識就是與娛樂大亨林建名傳出的「爺孫戀」和西貢地王之子周子揚拍拖，但戀情最終無疾而終。

新娘子！（IG/@misslilyho）

神秘老公。（IG/@misslilyho）

恭喜何天兒。（IG/@misslilyho）

當年二人大方認愛！（VCG）

兩人分手後不歡而散，更隔空對罵兼互出律師信！（視覺中國）

對於舊愛結婚，周子揚回應《香港01》稱：「我衷心祝福何天兒，幸福美滿、 新婚快樂！我見到佢和佢家姐，都搵到一個可以共渡人生的婚姻旅程，我真係好開心，我衷心的祝福何天兒。事隔了這麼多年，回想起來大家也是成長了，過程也是大家可以學習的旅程，最重要的是何天兒現在找到自己人生一個幸福的里程碑，我真的非常替她開心，真心的。」

周子揚家底豐厚。（IG/@choutszyeung）

最後不歡而散。（VCG）

至於目前的感情狀態，周子揚透露：「我現在專注於工作和事業，我現在不急於拍拖，工作也非常忙和充實。我會做好自己，準備好自己，等待着最好的另一半來臨。」他又指不認識何天兒的老公：「不認識，也祝福她的老公可以好好照顧何天兒和她的家人，祝他們新婚快樂。」周子揚當年曾自爆被何傲兒胞姐何傲芝苛索每月20萬生活費，而何傲兒與何傲芝則揚言會追究，並正式向周子揚出律師信，事隔一年後周子揚就表示事情已經解決。然而，林建名得悉何傲兒搭上西貢地王之子周子揚時再度流淚，非常傷心，事件轟動一時。