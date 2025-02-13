頂流男星一家三口遊日放閃　出名寵妻做太太專屬攝影師被讚接地氣

現年45歲的林峯，去年憑電影《九龍城寨之圍城》在中、港兩地再度爆紅，讓他在早前於澳門舉行的《新時代國際電影節》中首封影帝，也是他入行25年來首個電影獎項，同時也入圍今年《香港電影金像獎》角逐「最佳男主角」，攀上事業另一高峰。林峯雖然人紅，但不驕，一直貫徹親民作風，加上靚仔又Chok到爆的外表，成功俘虜不少粉絲，受歡迎程度爆燈！

林峯憑電影《九龍城寨之圍城》在中、港兩地再度爆紅。（資料圖片/陳順禎攝）

林峯於澳門舉行的《新時代國際電影節》中首封影帝，也是他入行25年來首個電影獎項。（微博@林峯）

林峯私下也是出名「寵妻」、「顧家」，幾乎忙足一年的他，早前更向公司申請聖誕和農曆新年假期，陪伴妻女去旅行，他又透露與太太有造人計劃，希望組四口之家，未知是否想趁旅行實行計劃。而張馨月昨日元宵佳節在社交平台分享一家三口去日本旅行的溫馨家庭照，身為老公的林峯，更疑似身兼老婆專屬攝影師，甜蜜舉動獲網民激讚是接地氣的好老公。

林峯一家三口美滿幸福。（微博@林峯）

呢一錫冧曬！（微博@林峯）

身為「萬人迷」的林峯，於2019年被內地模特兒張馨月私有化，兩人婚後誕下女兒Luna，一家三口幸福美滿。婚後張馨月甘心做「跟得夫人」，老公去哪裡工作，她都會常伴左右，成對方最強後盾，而林峯對兩位「情人」亦錫到燶，無論多忙都會抽時間陪伴她們。日前林峯就攜太太和愛女到了日本旅行，張馨月還趁昨日元宵佳節在社交平台放閃，分享一家三口的溫馨家庭照，並寫道：「冬季札幌～雪景篇～雪地拍照」。

林峯一家三口到札幌旅行。（小紅書圖片）

模特兒出身的張馨月，在雪地上大排甫士。（小紅書圖片）

相中，林峯和太太張馨月及女兒Luna在雪地中合照，林峯緊緊地攬實太太，夫妻臉上流露出滿滿幸福之情，而Luna雖然遮住樣子，但見她戴上白色雪帽，身穿一件淺啡色毛毛外套，及繫上一條紅色頸巾，非常可愛。除此之外，張馨月還分享了幾張獨照，作為模特兒出身的她，擺Pose當然難不倒她。網民推測這幾張靚相均出自林峯之手，皆因見他胸前掛著相機，「老公幫老婆影相」是常識吧！更紛紛留言：「好接地氣的一對」、「好好看，好幸福」、「好甜蜜」，羨煞旁人啊！

相信這張靚女相係出自林峯之手。（小紅書圖片）

老公視角。（小紅書圖片）

網民留言。（小紅書截圖）