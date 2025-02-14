真人騷常客古裝打扮遊TVB電視城　網民指激似黃子華森美混合體

如果齋講「李俊華」這個名字，觀眾和網民可能未必識，但提起「孖八」大家可能就有點印象。外號「孖八」的李俊華可以說是真人騷常客，足跡踏片香港各大電視台，先後參加過：亞洲電視《亞洲星光大道4 跳舞吧！》、ViuTV《全民造星II》、TVB《盛·舞者》及《全城一叮》。縱使星途一般，但孖八心中對演藝夢的那團熱血從未熄滅，並在太太鼓勵下，毅然「轉行」做演員，而加入電視台後，他也沒有恃住表哥是王祖藍的身分，由低做起，就算只是飾演閒角都不介意，令人欣賞。

「孖八」李俊華加入電視台後，沒有恃住表哥是王祖藍的身分，由低做起。（IG@88popper）

孖八參加《亞洲星光大道4 跳舞吧！》奪得冠軍。（《亞洲星光大道4 跳舞吧！》節目截圖）

孖八都有參與ViuTV《全民造星II》。（資料圖片）

孖八奪得TVB《盛·舞者》季軍。（《盛·舞者》節目截圖）

最近《痞子無間道》熱播，孖八在劇中飾演「巫大人」發揮搞笑細胞成功引起網民注意。近日，孖八食住個勢化身「巫大人」在社交平台分享影片，並搞笑寫道：「等大人带大家出省城買東西」。片中，孖八帶大家走進電視城的便利店，搞笑地跟店員笑說：「妳平身嘅？仲唔下跪？」作為電視城的店員，見到這些「古裝人」走來走去當然見慣不怪，但見孖八如此入戲，也禮貌微笑回應。之後孖八去到貨物架又攞起包薯片，笑言：「食薯片好過食饅頭啦，係咪先？」之後再去買飲品和雪糕，最後到「掌櫃」找數，整個過程甚有穿越味，十分搞笑。不少網民留言稱呼他「巫大人」，又讚他那集好笑外，更有人勁覺得孖八激似黃子華和森美混合體：「好拟（似）黄子華，又拟（似）森美」，可能連他自己也意想不到。

孖八近日拍片帶大家去電視城的便利店買東西。（小紅書截圖）

好入戲，連店員都整蠱。（小紅書截圖）

好有穿越feel。（小紅書截圖）

買完薯片買汽水。（小紅書截圖）

仲有雪糕。（小紅書截圖）

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網民留言。（小紅書截圖）

其實孖八背景非常有料，除了是王祖藍表弟外，更是街舞界數一數二的機械舞者，跳舞年資已有20多年，曾教過不少圈中人跳舞，例如陳偉霆及張致恒等，連張家輝拍《激戰》前也有找他上跳舞堂。近年孖八轉戰電視圈，代表作一定是《全城一叮》，創意十足的孖八在決賽當晚，竟想到將改裝了的「不銹鋼馬桶」擺上舞台，配以鬼馬舞蹈加演戲相當吸睛。一開始孖赤裸上身上陣，並除褲露出可愛的肉色狗狗底褲，身為Popping高手的他展現神級肚皮舞，肚皮極速蠕動嚇窒全場。玩到盡的他更突然跳落台整濕個頭，之後又拿着廁所泵裝落馬桶扮揸電單車，畫面搞笑兼過癮。忘我到跳甩鞋底的孖八，最終炸爆全場獲得 40分超高分，與同分的林子超齊齊獲得總台主寶座。

孖八之前參加《全城一叮》令人留下深刻印象。（《全城一叮》節目截圖）

孖八在節目中博盡。（《全城一叮》節目截圖）

還將改裝了的「不銹鋼馬桶」擺上舞台，配以鬼馬舞蹈加演戲相當吸睛。（《全城一叮》節目截圖）

最終與同分的林子超齊齊獲得總台主寶座。（《全城一叮》節目截圖）

孖八賽後開心得到大家認同：「今次係第一次以藝員身份參加比賽，好感恩可以將自己鍾意嘅嘢搬上舞台，希望可以多啲監製、導演、PA 同埋觀眾認識到孖八，亦都希望未來喺演藝事業有多啲發展機會，特別係演戲方面，所以今次表演特別將演戲同跳舞融合，想大家知道孖八其實唔係淨係識跳舞！」此外，孖八也希望透過是次比賽，給女兒一個榜樣，鼓勵她勇敢去追夢。

孖八獲太太和女兒支持追夢。（IG@88popper）

孖八甚少主動提及與王祖藍的親戚關係。（IG@88popper）

孖八曾參演《新聞女王》，雖然演閒角居多，但他不靠關係也不介意由低做起。（IG@88popper）

《愛回家之開心速遞》也見到其身影。（IG@88popper）