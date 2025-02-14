2025年蛇年開運秘笈｜美女玄學家樂翊榆教獨門「情人節催運大法」

情人節是一年一度最重要的節日！但如果單身，又或者想尋得另一半又點做？HOY TV主持，靚女玄學家樂翊榆就特別為各大男女製作了「情人節催運大法」以助大家增強愛情運！



好好把握每月農曆初一和十五的日子。初一和十五，自古被視為祈福轉運的絕佳時機。月亮由虧轉滿，又由滿轉虧。月亮的不斷變換，是有大的加持。所以大家不妨在初一和十五的日子，嘗試以下方法吧。

靚女玄學家樂翊榆主持HOY TV節目。 （截圖）

靚女玄學家樂翊榆主持HOY TV節目。 （截圖）

1）獨門文昌星君求姻緣秘法

許多人為了祈求姻緣和感情順利，都會去拜月老。但其實還有一位非常重要的神明，那就是 文昌星君。

文昌星君主掌智慧與情商，能讓人說話得體、言辭動聽，更容易打動人心。因此，拜文昌星君不僅能提升人際關係，還能讓感情更加順遂，這樣的人自然會受到大家的喜愛，無論是工作還是戀人之間相處都會更加融洽。人緣人往，桃花運就更旺。

拜文昌星君的方法如下：

準備九支紫色菊花，向文昌星君祈求天賜良緣，並報上祈求者的姓名。之後，從中選取最高的三朵紫色菊花，用紅色紙袋裝好，放在枕頭下睡覺。等到桃花運來臨後的六個月，再將這包紫色菊花投入大海，象徵緣分圓滿。

而不同生肖人事更可針對自身特質在初一和十五的日子，運用以下開運妙招，為自己持續招來好運與福氣！

生肖鼠：靈活出擊，貴人相助

初一和十五的當天建議穿戴「金色或白色」飾品，象徵財運與智慧。可前往人潮聚集的燈會廣場，主動與人互動，易遇事業貴人。忌宅在家，多走動能激活運勢。

生肖牛：穩中求進，化解壓力

佩戴「綠色」衣物或翡翠飾品，有助舒緩焦慮。初一和十五的晚上可用「桂花」泡澡淨化磁場，並在窗邊點一盞紅燈籠，象徵照亮前程。避免與人爭執，以和為貴。

生肖虎：突破瓶頸，把握機緣

適合嘗試和別人互動並鍛鍊腦力的活動，如橋牌，吸引意外機會。初一和十五的當天可隨身攜帶「黃水晶」，增強決斷力。忌衝動投資，謹慎理財為上。

生肖兔：人際開運，桃花綻放

穿戴「粉色系」服飾提升魅力，單身者可在初一和十五的日子，到月下老人和文昌星君廟參拜。吃「芝麻湯圓」象徵緣分圓滿。避免深夜獨行，多參與團體活動。

生肖龍：事業起飛，貴人提攜

初一和十五的日子，當天早晨面朝「東方」深呼吸三次，開啟旺運能量。佩戴「龍形飾品」能強化氣場。忌過度張揚，低調行事更利發展。

生肖蛇：財運亨通，智慧取勝

將「銅錢」放入紅包袋，置於家中東南方位招財。初一和十五的日子晚上，可寫下自己目標，在蠟燭上繞三圈後燒化，象徵願望上達天聽。忌投機心態。每次只可一個目標。

生肖馬：遠行開運，拓展視野

初一和十五的日子，當天宜安排短途旅行，或規劃進修計畫。穿戴「藍色」衣物助穩定心神。避免與人比較，專注自我成長。

生肖羊：家庭和諧，健康為本

初一和十五的日子，親手搓「紅色湯圓」與家人分享，能凝聚福氣。家中客廳擺放「向日葵」鮮花，增添生氣。忌熬夜，早睡養精蓄銳。

生肖猴：創意爆發，合作生財

初一和十五的日子，參與藝術活動或參觀藝術館畫廊，激發靈感。佩戴「紫水晶」助提升人緣。晚上可將願望寫在燈籠上放飛，象徵突破困境。

生肖雞：名利雙收，把握時機

初一和十五的日子，當天早晨喝一杯「紅棗茶」補氣開運。隨身攜帶「印章造型飾品」象徵權力穩固。忌三心二意，鎖定目標全力以赴。

生肖狗：化解是非，以柔克剛

佩戴「黑曜石」手鍊擋煞防小人。初一和十五的日子，夜用「柚子葉」水擦拭門窗，淨化居家氣場。吃「花生湯圓」象徵好事發生。

生肖豬：心靈豐盛，福氣自來

初一和十五的日子，到廟宇點「光明燈」或捐贈舊衣助人積福。穿戴「米白色」衣物提升幸福感。忌暴飲暴食，清淡飲食養身也養運。

初一和十五的日子，是祈愿轉運的好時間！把握天時地利，搭配生肖專屬開運法，願所有讀者月圓人圓，福滿乾坤，人緣暢旺，有情人開花結果，家庭生活美滿！

美女玄學家樂翊榆教獨門「情人節催運大法」。