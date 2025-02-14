東張西望｜寵物店店主網上被恐嚇及辱罵　嫌疑人反指控節目組滋擾

昨日（13日）的《東張西望》講到去年曾報道過，一名寵物學校課程導師陳Sir被學員指控霸凌及性騷擾的事件。今次接到寵物店店主報料，指遭人恐嚇、辱罵及利用網上假帳戶抹黑，店主亦表示不認識對方，不知為何會受到攻擊。

一名寵物學校課程導師陳Sir被學員指控霸凌及性騷擾的事件。(節目截圖)

今次接到寵物店店主報料，指遭人恐嚇、辱罵及利用網上假帳戶抹黑。(節目截圖)

關小姐指有人拿了他們社交平台的照片來加工：「喺我個肖像下面叫人哋睇路，之後再喺我公司個ac截圖，就話我哋唔專業，跟住話我啲同事舉起隻狗隻腳，咩危險動作啊，令到隻狗心臟負荷唔到，即係講到好誇張嘅。」關小姐不知發生什麼事，於是去報警。

關小姐指有人拿了他們社交平台的照片來加工。(節目截圖)

關小姐不知發生什麼事，於是去報警。(節目截圖)

關小姐表示警方指香港沒有肖像權，加上他沒有公開關小姐的名字等資料，繼而關小姐又不知對方是誰，所以很難追查。之後再有不同的帳號辱罵她，對方更在不同的社交平台截取寵物皮膚病的圖片來誣告她虐畜。對方更指自己的朋友曾光顧她，之後更受了傷，於是就問對方：「可唔可以畀個聯絡電話，我想了解吓件事，然後對方已經一連串都係粗口，嗰啲說話都係誹謗同全部都係假㗎啲圖。」

關小姐表示警方指香港沒有肖像權，加上他沒有公開關小姐的名字等資料，繼而關小姐又不知對方是誰，所以很難追查。(節目截圖)

對方更在不同的社交平台截取寵物皮膚病的圖片來誣告她虐畜。(節目截圖)

後來關小姐在行家口中得知，原來對方是《東張》曾報道過的陳Sir，而另一間聘用陳Sir學生的寵物美容店，亦遭到類似攻擊，甚至連家人亦被起底。節目組為此事前往陳Sir學校求證，但遭對方拒絕。後來陳Sir在網上開直播，反指控《東張》攝製隊去年採訪期間對其滋擾。

後來關小姐在行家口中得知，原來對方是《東張》曾報道過的陳Sir。(節目截圖)

節目組為此事前往陳Sir學校求證，但遭對方拒絕。(節目截圖)