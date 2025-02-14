Anson Lo、Jeremy 想95line有更多合作　盡派福利引滿足大家

95Line開騷，Anson Lo自覺與Jeremy默契十足。（梁碧玲攝）

Anson Lo、Jeremy與韓國天后宣美開騷，完騷後，Jeremy 自評60分，而Anson Lo則自評59分，但他認為與Jeremy 的默契有100分，又自爆臨出場前超級緊張，嚇得Jeremy 即時叫他「收」。

Anson Lo 笑言因爆汗而有事業危機。（梁碧玲攝）

問到之後會否以95Line有更多合作，Jeremy 直言：「想，不嬲都好想，我哋不嬲都話想自己寫歌，快歌、跳唱歌自己成日都有諗。」Anson Lo又回憶出道時拍《男排女將》不時與Jeremy 哼歌再用手機錄下來，而錄音直到現在亦保留。「睇下有無機會出合唱歌。」95line音樂會上唱了不少韓團歌，Anson Lo透露當初有想過唱《24 hours 》，加上自己又十分熟悉，所以當宣美在台上提及此曲時，即忍不住表演，並笑稱是成就解鎖。

宣美賣力演出。（梁碧玲攝）

提到票房問題，二子表示因忙於排練今次演出，所以未有關注，但無論有多少人入場，都會出盡力做好自己，而提到騷前引起爭議的福利問題，Jeremy 表示：「我覺得係主辦方安排，我哋無參與咁多，但如果一陣有機會同大家見面，我哋一定會畀更多粉絲福利。」Anson Lo補充：「同神徒們、Unicorn 、MIRO講聲賣飛辛苦啦。」並即場派飛吻。