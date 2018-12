香港天氣轉涼,好多人都會選擇遠足行山,因為在低溫天氣下行山,唔會行到身水身汗。今日戴祖儀亦去了赤柱斜炮頂行山,不用一個小時,Joey就到達有酷似的動物形風化石之稱「犀牛石」,便急不及待爬到犀牛角鼻上拍照,並上載到IG與大家分享並寫道:「New Day, new blessing new hope , best view comes after the hardest climb」並註明:Dun do it if you dun have expert with you.為免有不必要的誤會,這是做足安全準備之下拍的照片,大家都會注意安全,有專業指示下,才好去爬安全至上。」

坐定定呀!好似好大風!

有網友留言話見到都腳仔軟,有的留言話:「其實影呢張相有咩目的?工作需要嗎?」從照片看來並沒有相關安全措施,都真係幾危險,Joey秀髮都被風吹亂,就算有專業人士指導下,都會有一定程度危險,如果為了一張相就發生意外就唔低啦~生命無take2,真係要小心。

唔見有安全帶?