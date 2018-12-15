崔碧珈靠做FashionTV主持攻入歐洲：我寄過一萬封CV出去

提起崔碧珈Anita大家自然會想到性感，《辣警霸王花》《老笠》等都有性感演出，上年她離開太陽娛樂後，就決定自己外闖，北上、美國、歐洲都靠自己叩門，最近她在ig 上載了一張和法國導演傾劇本的合照，原來她下月將拍法國電影《Islamophobia》，除了是戲中女配角外，更成為製作人之一，Anita有這個機會，全因為自己不斷寄CV出去，由一個機會再變有第二個機會，她說：「我諗send過一萬封CV出去，北京、美國、歐洲都有，又試過飛過去casting，直到外國FashionTV揾我過去做康城嘅主持，因為當時留低咗兩個月，FashionTV又幫我send好多CV出去，所以就有電影casting機會。」

崔碧珈今年到康城除了行紅地毯外，更擔任FashionTV主持。

而家香港藝人有那位不想北上掘金，為何崔碧珈反其行攻歐洲？「北京我都有試，以前返嚟香港一句普通話都唔識講，我都揾埋老師學，而家都講到喇，但可能文化問題，或者中國有太多靚女喇，自己競爭唔到入去啦，外國我就可能講到英文，所以佢哋又唔係好排斥我喎，又佢哋少華人，所以如果揾華人做演員，我又高大，所以有呢個機會喇。」

崔碧珈在歐洲人脈越來越廣，亦令她的星途進入上升軌。

崔碧珈不介意性感，但希望在演藝上有突破，「離開咗舊公司之後，我已經唔會拍過份暴露嘅相或者電影，同埋拍咗好多香港電台嘅劇集，《反黑》呀，仲有兩部電影，都係唔會再有床上戲嗰啲，係咪會拍得太多？其實床上有亙動嘅戲都只係一部㗎啫，其餘嗰啲都係著得性感啲行出嚟....其實好正常，反而係人哋用咩眼光去睇你，同埋電影係假嘅，無理由你演一個殺人犯，其實就係殺人犯嚟，但性感或甚至露點我其實冇話封過，因為未有一個job係需要我咁做，如果接到嗰工作或者劇情有呢個需要，我都可以，但就唔係為露而露囉。」