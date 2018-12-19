周勵淇變小三？　傳介入傅浤鳴廿載婚姻甘做後母

周勵淇忽然宣佈已成人妻，同內地演員傅浤鳴於外地成婚，大家又驚又喜之餘，對新郎哥身份都相當好奇，事關當日搜尋「傅浤鳴」呢個名，居然只有佢地婚訊消息，原來傅浤鳴前名傅程鵬，去年先同髮妻程愫結束近20年婚姻，仲育有一個8歲大囝囝。由於時間點太敏感，程愫閨蜜更留言話佢地會有報應，令一對新人迅即被冠上「小三渣男」之名。

周勵淇婚訊一出，網友除咗又驚又喜，更有為數不少質疑聲音。（IG圖片）

網上有唔少留言以小三及渣男稱呼一對新人。（微博截圖）

現年45歲嘅傅浤鳴同前妻程愫係上海戲劇學院同校師兄妹，2010年誕下囝囝，仲曾經多次上節目分享二人間嘅愛情故事。點知2017年3月忽然傳出離婚消息，而二人一直無交代分開原因。直至3個月後即同年6月，傅浤鳴被影到同周勵淇喺香港並肩而行，其後更一同前往德國，時間點上嘅巧合，令唔少網友質疑Niki係傅浤鳴同程愫嘅離婚導火線。

傅浤鳴同前妻程愫結婚近20年育有一子。（視覺中國）

曾經係外界眼中嘅恩愛夫妻，更一家三口上節目曬恩愛。（微博圖片）

Niki同傅浤鳴相識，要追溯到2014年，佢地合作拍攝劇集《卧底》，當時已經傳出佢地過從甚密，不過當時男方有老婆，女方又有男友，緋聞不了了之。到16年3月，Niki憑呢套戲於2015江蘇電視頒獎禮中，榮獲江蘇2015年度最具人氣女演員獎，當時佢喺台上講過：「戲中有大量跟飾演我丈夫傅程鵬的感情對手戲，記得拍攝初期進行了一場激吻戲，但後來當劇集接近殺青時，我們回看段戲都覺得不夠好，因此再花了一個晚上重拍。那時候，我們的感情都一湧而出，真情流露！」

Niki同傅浤鳴2014年合作拍攝劇集《卧底》而相識，當年於宣傳活動更為Niki慶祝生日。（視覺中國）

程愫閨蜜劉馨遠於微博留言，矛頭直指Niki。（微博圖片）

依家睇返呢段得獎感言，難免令網友對號入座，而程愫閨密則留言大罵：「小三會有報應的」，矛頭直指周勵淇。Niki同傅浤鳴婚訊傳出後，兩位當事人都未有現身回應，Niki家姐周汶錡則為妹抱不平，強烈否認小三傳聞。據知Niki會出席好友鍾欣潼20號舉行嘅婚宴，唔知到時會唔會孖住老公到場呢。

Niki憶述同傅浤鳴激吻戲時講過：「我們的感情都一湧而出，真情流露！」（視覺中國）