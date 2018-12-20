鍾舒漫處女音樂會王君馨撐場　完騷熄燈觀眾唔肯走勁感動

眨下眼鍾舒漫已經出道11年，但原來從未開過個人售票音樂會﹗12月18日終於迎來佢嘅第一次，喺麥花臣場館舉行處女SHOW。一開場Sherman以銀色閃爆西裝配bling bling bra top同熱褲造型性感上陣，先唱兩首快歌《My Rodeo》、《Shout》同經典歌《好好擁抱》熱身，之後佢喺台上Quick Change，除低西裝褸換上花花大褸裝時，大露背令觀眾起哄大叫好sexy。隨後，佢同四位dancers大跳以九十年代曲風嘅medley，仲由台上跳落去觀眾席入面嘅台，跳到《頭髮亂了》、《傾斜》時，全埸企晒起身，氣氛高漲。

Sherman喺台上除咗大唱經典歌，仲有連埸勁歌熱舞，全場好似開party咁Hyper。

Sherman開騷，妹妹鍾舒淇當然要力撐啦。

唱完一連串嘅Sidetrack後，好姊妹王君馨出現同Sherman合唱《隱型》，二人喺台上扭腰趷籮，睇到人流晒鼻血；之後衛蘭、衛詩驚喜現身，加埋妹妹鍾舒淇，五人合唱嘅英文歌《I’ll be there》 牽起全晚高潮。唱完後，Sherman向台上感謝一班姊妹，「多謝佢哋一知道我開音樂會，就即刻報名要嚟撐埸。」王君馨就大讚Sherman:「佢除咗有passion，仲好清楚自己，好有性格。見住好朋友每一年都進步，做緊自己鍾意嘅嘢，真係好正呀！」衛蘭亦都話見到Sherman終於有自己嘅演唱會真係好開心，仲喺台上「示愛」：「呢幾年見住你喺音樂同信仰上嘅成長，係感動，I love you baby！」

好姊妹王君馨出現同Sherman合唱《隱型》，二人著上白色西裝型格十足。

音樂會尾聲，Sherman好感性咁話：「入行有段時間都遇上失意，無咗初出道時唱歌嘅自由，唔記得咗點樣唱歌，到今日好希望將儲咗十一年、最好嘅嘢同大家分享。」音樂會最後以三首快歌結束，不過Sherman落台後，場館爆晒燈觀眾都唔肯走，仲衝晒去台前大叫encore，最後佢再次上台唱埋代表作《給自己的信》，觀眾先捨得離開。show後Sherman話諗住懶型咁end post、熄燈、走，「但落到台，見啲觀眾唔走嗌encore，我都有問Carl叔叔點，佢提議唱《給自己的信》，我都覺得啱，因為畢竟係代表作，喺演唱會上係同妹妹嘅合唱版，咁不如唱番個正常版啦。」Sherman仲話開場冇耐，見到觀眾已經企晒起身，真係好開心，「其實係好難得，你邊諗到香港人，我都冇嗌佢哋起身佢哋全部自己起身！我覺得其實快歌、有節奏感嘅嘢，係可以觸動到人！係真係可以！呢件事我係開心。」

完騷開晒燈仲有大批觀眾唔肯走，令Sherman相當感動。