黃鴻升「女友」疑與「小陳冠希」過夜　帽事埋身竟然可以咁樣講？

楊丞琳初戀男友黃鴻升（小鬼），與台灣前「天氣女孩」成員妞妞傳足三年緋聞，二人曾多次被拍到進出同一棟大樓，小鬼早前更一度公開表態「妞妞是我的菜」，因為他向來偶像包袱很大，等於已經公開戀情。更有指小鬼早前為讓女方安心，將面書感情狀態轉為「穩定交往中」。當大家都認定小鬼和妞妞已經是一對之時，女方近日爆出與前棒棒堂成員、有「小陳冠希」稱號的富二代「Monkey」謝富丞回家過夜。

妞妞（圖中）一向被認定是小鬼（圖右）的女朋友，近日卻傳出與前棒棒堂成員謝富丞（圖左）過夜。（IG圖片）

有指妞妞近日趁著小鬼到外地工作，自己深夜外出狂歡，而且還跟謝富丞回家，直至翌日下午2時，二人一起度過足足12個小時。同日晚上8時，妞妞再次回到謝宅，之後親自送謝富丞到機場，臨別依依不捨，還來一個深情擁抱。妞妞送完機之後獨自歸家，但這個家，正是她與小鬼經常進出的地方。

妞妞和謝富丞似是蜜運中，但不知妞妞與小鬼的關係又是怎樣？（IG圖片）

妞妞又真係幾靚，難怪多人追，點圖觀看：

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大家很關心小鬼是不是被戴「綠帽」，而他則在IG發文澄清，解釋與妞妞只是好朋友關係，「他有他交友的權利，不管他要或不要，跟任何人交往都是沒有錯的」，更大方祝福妞妞，「身為好朋友，真心希望他幸福快樂」，回應非常得體。

小鬼今日回應「綠帽」新聞。(IG截圖)

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謝富丞是第一代棒棒堂成員，藝名「Monkey」，他的家世顯赫，台北101的LED燈光設計就是出他家族經營的企業。而他離開節目後，先後前往日本、美國留學，在經過10年的求學生活後，對穿著、時尚頗有見解的他，回到台灣開設潮店。

謝富丞個Package 真係幾好。(IG圖片)

謝富丞有「小陳冠希」之稱，睇吓似唔似：