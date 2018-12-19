羅志祥登上超級戰艦拍MV　世界級舞團KINJAZ驚喜現身

向來都有「亞洲舞王」之稱嘅羅志祥雖已30有9，但依然有心有力……對跳舞。3年多未有出碟嘅佢，近日以專輯《NO JOKE》強勢回歸，MV更遠赴美國拍攝，不過最令人驚喜嘅世界級舞團KINJAZ現身MV當中。

羅志祥搵嚟KINJAZ合作，歌迷大讚係完美嘅組合。

其實羅志祥年初主持內地綜藝節目《這！就是街舞》時，KINJAZ成員之一Jawn Ha（何展成）亦都有參賽，而且表現出色，之不過，喺第二輪複賽上，身為隊長嘅Jawn Ha因為地板動作失誤而自願被淘汰，免去身為評審嘅羅志祥難做，Jawn Ha當時一連串嘅舉動令羅志祥萬分感動，相信亦係咁速成咗了今次嘅合作。

Jawn Ha年初現身《這！就是街舞》時，唔少參賽者都表示要退賽。

有指Jawn Ha專程美國飛到台灣為羅志祥進行特訓，一行人之後再飛到美國，會合KINJAZ其他成員一同拍攝MV，由於舞蹈中使用肌肉方式與過往有所不同，所以連舞王都表示頂唔順。不過再辛苦都係值得嘅，《NO JOKE》MV公開後，唔少歌迷都留言狂讚，指罹志祥與KINJAZ是完美的結合，並認為3年值得等待。MV拍攝埸景之一嘅戰艦，過去只有曾在美劇《The Last Ship》（末日孤艦）、《NCIS》（重返犯罪現場）亮相，羅志祥可以話係亞洲第一人，係威嘅。

KINJAZ之前喺另一綜藝《熱血街舞團》都有同鹿晗合作。

由舞者Mike Song與Ben Chung、Anthony Lee創辨嘅Kinjaz，來自美國加州，表演風格結合咗大量日本忍者等亞洲文代元素，於2014年時，KINJAZ透過參與American’s Best Dance Crew (ABDC)、World of Dance等節目揚名。現時成員有近40人，有傳要加入KINJAZ，最緊要係要志同道合，難怪有人指比起其他舞團，KINJAZ更像是一個大家庭，兄弟情義永遠放在第一位。



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