洪嘉豪開騷一見Shine即時淚崩　天佑：首歌唔應該係喊㗎 !

由幕後走到幕前嘅華納歌手洪嘉豪，5月時推出單曲《半天空檔》，連張敬軒都點名力讚，更以「有著無限潛力和爆發力的音樂人」形容。洪嘉豪昨晚舉行新碟發佈會，雖然軒仔未有現身，但其公司歌手衛蘭、衛詩、許廷鏗、Dear Jane均到撐場，不過最驚喜嘅就一定係Shine。

洪嘉豪首次開騷，但父母就未有到場，佢話大家在心中。

洪嘉豪於發佈會上，以當年面試唱片公司時所唱的《地下街》以及《別放手》揭開序幕，其後當他走到台下唱畢《半天空檔》，並接著唱《天又藍》時，Shine突然現身台上，事前毫不知情嘅洪嘉豪即時激動落淚，佢哭笑不得表示每當失落時，都會聽《天又藍》勉勵自己，估唔到如今竟然與Shine同台合唱。 收起眼淚後，洪嘉豪分別唱出《掉進海的眼淚》、《龜兔之愛》等歌曲，並多次感謝到場支持自己嘅朋友。

洪嘉豪事前完全唔知Shine會現身發佈會，所以當佢見到「實物」時，激動到喊咗出嚟。

完騷後，洪嘉豪接受訪問時，依然十分回味與Shine同台的畫面，並指成件事十分癲。「我真係好鍾意佢哋，如果頭先有機會Jam多首歌的話，我一定無問題，佢哋真係安撫我心靈無數咁多次。」他表示自己平時唔易喊，但今日於台上流淚係因為太激動。首次舉街音樂會，洪嘉豪坦言事前甚為緊限，怕無人撐場。「因為有時做商場騷，好多人都未必知我喺邊個，成日都會令我自信心下降，但今日見到咁多人，而且識唱的啲歌，所以係好開心。」

洪嘉豪首張EP《CURIOSITY》實體版本只得300張，而且唔公開發售，不過想聽的話，都可以入手數碼版本。

Shine接返訪問時，表示因曾與洪嘉豪唱片公司同事合作，從而得知洪嘉豪的音樂歷程，故決定為對方帶來驚喜，但就估唔到佢會喊成咁。天佑笑言：「我哋差啲陪埋佢喊，因為《天又藍》其實並唔係一首喊歌，亦唔知有咁嘅作用，但亦都令我諗返起當年作呢首歌時，高音位錄咗過百次，當時又未出道，係好辛苦。」又南指如做音樂人比以前更加困難，得知洪嘉豪如此用心，所以覺得點都要支持。