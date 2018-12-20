【男朋友】朴寶劍宋慧喬逃離派對偷偷接吻　蘆葦叢中施展撩妹神功

由宋慧喬和朴寶劍主演的韓劇《男朋友》今日（20/12）播出第8集。在今集《男朋友》中，朴寶劍所飾演的金振赫就因為和宋慧喬所飾演的車秀賢關係密切，所以被童話酒店調派到束草酒店，而宋慧喬也極力阻止崔理事這一個舉動，甚至在出差途中調頭回到公司。

朴寶劍得知宋慧喬的決定後就馬上找她，表明自己一直都覺得車代表很帥，但認為今次回頭的決定不符合宋慧喬的作風。朴寶劍更叫宋慧喬照把他調派到束草，更可以關注他如何回到自己的位置。

朴寶劍和宋慧喬在蘆葦叢中漫步約會。（網上截圖）

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朴寶劍和宋慧喬就在分別前決定要來一次約會，二人在蘆葦叢中漫步，朴寶劍更脫掉了自己的外套給宋慧喬。朴寶劍就很有信心地希望可以和宋慧喬用他們之間美好的回憶來克服遠距離的戀愛。朴寶劍更十足「撩妹」似的去表示：「如果相愛的話，就會變成那樣。」之後就抓住宋慧喬的手，令看到都覺得很心動。

相信大家也會對朴寶劍的Back Hug感到心動。（網上截圖）

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朴寶劍到了宋慧喬屋企看到宋慧喬沖茶的樣子時，突然從背後擁抱宋慧喬，之後就情深地表示：「想和這個人在一起、想抓住這個人美麗的手。」之後，宋慧喬終於用行動去回應，主動握着朴寶劍的手。朴寶劍再說「我想擁抱這個人」的時候，宋慧喬更轉身投進了朴寶劍的懷裏，就有如一對熱戀中的戀人一樣。

朴寶劍在晚會上拖走宋慧喬偷偷接吻。（網上截圖）

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在除夕幪面舞會上，朴寶劍就拖走宋慧喬出來，二人偷偷地由舞廳去到露台上，朴寶劍看到舞會就馬上想起了在古巴和宋慧喬跳舞時的情景，之後就「男友力MAX」一手把宋慧喬拽到自己手裏然後熱吻起來。看到這幕大家也很期待吧！但可惜下星期因為聖誕節的關係，所以會停播兩集啊！想看新一集就要留意2019年的播出了！