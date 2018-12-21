【兄弟】暗網最深處危機四伏？　有人冒險挖到財富但被迫放棄

劇集《兄弟》還有兩集便大結局，一眾演員為查出幕後黑手，不惜越挖越深，昨晚一集講到徐德寶（許家傑飾）為調查展國鋒（鄭子誠飾），透過神秘解碼器以及VR裝置深入神秘網路，從暗網挖到深網最終遇害。到底暗網與深網有何分別，最深處又藏有甚麼不可告人的秘密，不妨睇睇下文會否為你找到答案。

許家傑因窺探深網秘密而死，但現實中的危機又是否同樣直接？（電視截圖）

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之前曾為大家解構何謂暗網（Deep Web），劇中從暗網改為深網，相信是指暗網中更深的一層，傳說暗網最深一層被稱為Marianas Web，取名自地球上最深的馬里亞納海溝，與暗網最大的分別，VR裝置絕非必要，但進入這一層需要深度的電腦學識以及一點點運氣，而當中的並非甚麼病態內容，可能是政府最高機密文件、陰謀論網站、未被解讀的神秘情報或最高的智慧。



【兄弟】Deep Web連姦屍同食人都有得睇？ 挑機網民睇到嘔黃膽水

網上常用冰山比喻暗網，劇中所指的Dark Web，相信是被稱為Marianas Web的最深一層。（電視截圖）

網路作家恐懼鳥（Scary Bird）曾在網上分享很多暗網文章，但以Marianas Web為題材的佔極少數。恐懼鳥分享了一位網絡探勘者的經歷，他從這個網路中發現了名為Devil Mate的神秘討論區，透過完成各種怪誕任務，新會員可以一步步升級，若得到元老會員們的賞識，便可以得到他們所賜的「建議」或「獎勵」，他在翻查間發現一位會員Gnod進步神速而獲得元老們賞識，獎勵居然是一隻Flappy Bird。

傳說在Marianas Web之中一切資訊都經過加密，沒有專業電腦知識無法深入。（電視截圖）

相信大家都曾接觸過Flappy Bird這個遊戲，由越南籍遊戲開發員Dong Nguyen編寫，曾經在App Store紅極一時，估計每天為他帶來多達五萬美金廣告收入。但在爆紅不久，Dong Nguyen只留下一句「I cannot take this anymore.（我再也受不了）」便將遊戲下架，有傳他飽受壓力甚至是死亡威脅，事件後越南政府更曾接觸過他。

Flappy Bird 曾經引起熱潮，不少人為之瘋狂。（網上圖片）

而網絡探勘者更發現，在Devil Mate中出現的Flappy Bird，比遊戲上架時間早好幾個月，爆發遊戲下架事件時，Gnod曾與元老們發生過衝突，令人聯想到Gnod就是Dong Nguyen。更可怕的是，提供這個遊戲的神秘人或擁有令人難以想像的知識及能力，足以威脅人身安全。雖然有網民質疑是都市傳說，但作者恐懼鳥在文末強調，Marianas Web是真實存在的秘密。