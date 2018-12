【兄弟】暗網最深處危機四伏？　有人冒險挖到財富但被迫放棄

劇集《兄弟》還有兩集便大結局,一眾演員為查出幕後黑手,不惜越挖越深,昨晚一集講到徐德寶(許家傑飾)為調查展國鋒(鄭子誠飾),透過神秘解碼器以及VR裝置深入神秘網路,從暗網挖到深網最終遇害。到底暗網與深網有何分別,最深處又藏有甚麼不可告人的秘密,不妨睇睇下文會否為你找到答案。

許家傑因窺探深網秘密而死,但現實中的危機又是否同樣直接?(電視截圖)

之前曾為大家解構何謂暗網(Deep Web),劇中從暗網改為深網,相信是指暗網中更深的一層,傳說暗網最深一層被稱為Marianas Web,取名自地球上最深的馬里亞納海溝,與暗網最大的分別,VR裝置絕非必要,但進入這一層需要深度的電腦學識以及一點點運氣,而當中的並非甚麼病態內容,可能是政府最高機密文件、陰謀論網站、未被解讀的神秘情報或最高的智慧。



網上常用冰山比喻暗網,劇中所指的Dark Web,相信是被稱為Marianas Web的最深一層。(電視截圖)

網路作家恐懼鳥(Scary Bird)曾在網上分享很多暗網文章,但以Marianas Web為題材的佔極少數。恐懼鳥分享了一位網絡探勘者的經歷,他從這個網路中發現了名為Devil Mate的神秘討論區,透過完成各種怪誕任務,新會員可以一步步升級,若得到元老會員們的賞識,便可以得到他們所賜的「建議」或「獎勵」,他在翻查間發現一位會員Gnod進步神速而獲得元老們賞識,獎勵居然是一隻Flappy Bird。

傳說在Marianas Web之中一切資訊都經過加密,沒有專業電腦知識無法深入。(電視截圖)

相信大家都曾接觸過Flappy Bird這個遊戲,由越南籍遊戲開發員Dong Nguyen編寫,曾經在App Store紅極一時,估計每天為他帶來多達五萬美金廣告收入。但在爆紅不久,Dong Nguyen只留下一句「I cannot take this anymore.(我再也受不了)」便將遊戲下架,有傳他飽受壓力甚至是死亡威脅,事件後越南政府更曾接觸過他。

Flappy Bird 曾經引起熱潮,不少人為之瘋狂。(網上圖片)

而網絡探勘者更發現,在Devil Mate中出現的Flappy Bird,比遊戲上架時間早好幾個月,爆發遊戲下架事件時,Gnod曾與元老們發生過衝突,令人聯想到Gnod就是Dong Nguyen。更可怕的是,提供這個遊戲的神秘人或擁有令人難以想像的知識及能力,足以威脅人身安全。雖然有網民質疑是都市傳說,但作者恐懼鳥在文末強調,Marianas Web是真實存在的秘密。