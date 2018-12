恭喜王生王太喜得B女!李亞男今日(22日)在IG晒出同王祖藍手握BB小手的照片,宣布生B 喜訊,她配文寫到:「We are happy to announce that Gabrielle is the best Christmas gift we have ever received! 2018 is really a special year for three of us. 」並在文末的hashtag「babygirl」。而祖藍也在同一時間po出同一張照片,笑言到:「個樣太似我,所以唔畀你睇。#一家人#三隻手#冬至快樂。」非常溫馨!一班網友同粉絲也紛紛留言恭喜兩位新晉父母。

李亞男在冬至誕下B女Gabrielle,同祖藍手握BB手仔,隔著個mon都feel到有幾溫馨。(IG圖片)