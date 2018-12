李連杰喺囡囡細個時有帶佢哋出席公開活動。

每逢聖誕都有不少藝人會在社交網post靚相,同大家開心share他們怎樣慶祝佳節,又或是送上聖誕祝福,而李連杰亦趁今年聖誕罕有地大曬他與一對寶貝女兒的合照。他post了一張攬住兩個囡囡的合照並留言表示:「Wishing you a Merry Christmas from my family to yours #christmas2018 #thankful.」相中李連杰的兩個囡囡都高過他了,長得亭亭玉立,身材仲好fit,遺傳了她們媽咪利智的優良基因。

李連杰同老婆利智都好保護一對囡囡。

李連杰的兩個囡囡分別是現年18歲的大女Jane Li,以及現年16歲的細女Jada Li,在兩人還是小時候,李連杰都有帶他們出席過公開活動,不過隨住兩人日漸長大,李連杰為了保護女兒,就鮮有再帶她們公開露相。呢次他如此高調曬囡囡的靚相真是好罕有,難怪有網民就估他的囡囡會否有意入娛樂圈發展。

佢兩個囡囡已經亭亭玉立喇。

一齊睇下佢哋嘅靚相啦。