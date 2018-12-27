超驚嚇婚禮鮮花拱門一分為二倒塌　新娘網上發長文哭訴

近期鍾欣潼江若琳等藝人嘅婚禮，佈置得美輪美奐相當吸晴，一世人只得一次嘅婚禮，可以的話當然想做到完美，留下美好回憶。有位新娘子呢日於網上哭訴，草地婚禮本身希望搭建鮮花拱門，但佈置公司出現問題，導致婚禮進行時整個拱門斷開倒塌，成為無法磨滅嘅烙印。曾為多位藝人包括鍾欣潼婚禮擔任佈置工作嘅Toby梁靖琪，接受《香港01》訪問時都表示相當震驚：「呢啲錯誤真係無法接受﹗」

近年唔少新人舉行草地婚禮，花花拱門可算係必然佈置項目之一。（資料圖片）

呢位新娘子喺婚後24小時，花時間寫下800多字長文，哭訴自己經歷，佢為咗有個夢想中西式婚禮，揀選咗雨僑羅力威結婚時嘅場地，位於淺水灣望住海景嘅草地行禮。而佢亦搵咗一間聲稱有大量西式婚禮佈置經驗嘅Deco公司，點知就出事了：「呢間deco公司用左兩個鐘都set唔到個鮮花arch（拱門）....個arch（拱門）一直企唔到，一直係搖嚟搖去。我4點半要開始wedding ceremony，4點15分佢到未搞掂。酒店staff，我老公，連我老爺都去埋幫佢手，幫佢用魚絲穩定，都搞唔掂。最後deco（公司職員）放棄，要求將個arch（拱門）拍埋個場嘅草叢，叫做企到。」

呢位早兩日結婚嘅新娘子，於網上寫下八百多字哭訴婚禮意外，行禮時拱門都無法企穩只能斜放喺度先行禮。（網上截圖）

一個企唔穩嘅花花拱門作背景本已大煞風景，點知更嚇人嘅事竟然喺婚禮進行期間發生：「就喺我老公講緊thank you speech嘅時候，個arch（拱門）一分為二，當住百幾個賓客面前斷咗。全場嘅人包括我都O咀。我真係接受唔到，一生人一次，籌備咗咁耐嘅婚禮竟然係咁。最後無咗backdrop，我只可以同d guest係啲殘骸面前影相。我真係唔明點解，呢間deco點解會做到咁差，你話唔靚，啲花唔新鮮我都忍，但成個冧咗呀，係咪玩嘢？我無take two，真係好唔開心……」

呢次出事婚禮地點，亦係雨僑羅力威年初舉行婚禮嘅場地，新娘子亦提供佢地婚禮相片俾佈置公司作參考。（資料圖片）

受害新娘附上原本佈置公司提供嘅設計圖，的確同雨僑婚禮拱門好相似。（網上圖片）

估唔到行禮時發生意外，整個拱門一分為二倒塌，最終新人只能欲哭無淚咁喺殘骸面前同賓客影相，佢憤怒嘅心情可想而知。 （網上圖片）

婚禮期間背景拱門一分為二，雖則無人受傷但真係大吉利是咩，呢篇哭訴文放上網半日已經超過8000瀏覽量超過半百留言，一眾網友都留言慰問並指完全不能接受。曾為多位藝人包括鍾欣潼婚禮擔任佈置工作嘅Toby梁靖琪，接受《香港01》訪問時亦表示震驚：「其實做婚禮佈置應該都做慣呢類拱門，有晒經驗，加上呢幾日天氣都唔錯，呢個行禮地點亦相當熱門經常搭建類似花花拱門，呢啲錯誤真係無法接受﹗」

梁靖琪嘅公司曾經負責多位藝人婚禮佈置，對呢次意外感到相當震驚，直言多年嚟最多都係有燈唔著，從未試過發生倒塌意外。（資料圖片）

翻查呢次出事Deco公司網頁，有大量類似嘅花花拱門佈置經驗，兩星期前亦喺同一場地負責佈置工作，當時亦有一個花花拱門。Toby亦有分享返類似佈置工作嘅經驗：「呢類拱門其實係一個鐵架，用釘打入草地鞏固後，再加上花及藤作佈置。（婚禮佈置通常要用幾多時間？）下午嘅婚禮通常要朝早開始set，約5個鐘左右，時間緊逼嘅3至4小時都試過，睇返有幾多佈置要做。」

翻查是次Deco公司網頁，兩星期前佢地先喺同一場地set up一個類似嘅拱門。（網上圖片）

早前鍾欣潼婚禮用上大量花作佈置，由大門、接待處、相簿檯，second backdrop以至主舞台都非常夢幻兼華麗，Toby就話：「呢個婚禮我地早一晚就去Overnight Setup，呢啲情況會同場地商討返，如果早一晚都有婚禮可能都要12點後先交到場，酒店方面又可能要加人手看管，deco公司有責任講返要幾耐時間、人手，以及有無需要加錢趕工。」

Toby嘅公司曾經為多位藝人婚禮作佈置工作，以阿嬌婚禮為例，Toby表示需要早一晚到處通宵工作先趕得切。

哭訴經歷嘅新娘子表示，Deco公司對意外嘅賠償方案只係唔收尾數，但自己一早俾咗8000蚊訂金就唔會退還，Toby就話呢啲情況通常跟合約條款而訂：「收訂金時會簽訂合約，通常有寫明有咩意外可能唔收尾數，或有幾多成金額作賠償，始終除咗個拱門外仲有其他佈置，唔完全退款都算係正常，咁當然啦對新人其實點都係失望同憤怒架啦。」就呢件事我地有聯絡過呢間佈置公司，但暫時未獲回覆已讀不回。