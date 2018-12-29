【MBC演藝大賞2018】姜丹尼爾奪新人獎：最後用Wanna One身份得獎

《MBC演藝大賞2018》今晚（29日）舉行，相信大家都十分期待。在第一部分就有多位偶像得獎。在今晚的頒獎禮上就以諧星朴娜萊的表演作為開場，而SEVENTEEN成員勝寛和gu9udan成員Mina更加先拔頭籌，分別得到音樂、Talk Show部門的男、女新人獎。當中，就以MAMAMOO華莎的性感公約和Wanna One成員姜丹尼爾的心心提詞最受關注。

Wanna One成員姜丹尼爾就感性地表示今次是自己最後一次以Wanna One身分得到的獎，所以特別準備了信去讀出。《被子外面很危險》是姜丹尼爾人生第一次參加的綜藝節目，所以意義十分重大。姜丹尼爾更加感謝工作人員、Wannable（Wanna One粉絲）和Wanna One的成員們。最後展示出自己手寫的心心。

姜丹尼爾奪綜藝部門新人獎。（網上截圖）

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MAMAMOO華莎在得獎時就說：「我曾擔心自己沒有膽量，能不能做好，但是感謝《我獨自生活》的哥哥姐姐們令我可以輕鬆地面對節目，感謝。」之後就以性感姿勢去達成得獎公約。Mina就表示自己第一次參加這麼大的頒獎典禮，所以很緊張，也很感謝可以獲得人生只有一次的新人獎。Mina更希望與沒能一起出席的馬克一起分享這份榮耀。SEVENTEEN成員勝寛就因為《蒙面歌王》和《意外的Q》獲得新人獎。

MAMAMOO華莎同得新人獎。（網上截圖）

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向來都擅於炒熱氣氛的朴娜萊就在台上唱出近月成為熱話、BLACKPINK成員Jennie的個人歌曲《Solo》，以魅力的眼神引起大家的關注，同時，朴娜萊也是今晚大獎的有力候補。

諧星朴娜萊拐Jennie@BLACKPINK跳《SOLO》。（網上截圖）