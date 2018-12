今天是已故百變天后梅艷芳逝世15周年,今早已經有不少歌迷到達九龍塘的省善真堂拜祭偶像。圈中藝人包括袁詠儀、徒弟許志安、譚耀文等,在社交網站上載梅姐的照片和合照悼念這位香港的傳奇天后。講起「梅姐」,又怎能不提當年無數經典潮爆造型?

(VCG)

梅姐出身草根,4歲多就踏上舞台在荔園賣唱。剛滿18歲的她,參加1982年《第一屆新秀歌唱大賽》翻唱徐小鳳經典《風的季節》,憑其圓渾的歌聲及極具大將之風的台風,一鳴驚人,奪得冠軍,並簽約華星唱片,正式出道。梅姐的演藝事業如日中天,其成就可以說是無人可比,推出的每一張唱片都有劉培基操刀設計唱片造型,打造出性感、硬朗、優雅、妖冶、冷豔等百變形象,幾乎每個造型都凸顯出梅姐的氣質。

雖然樣子算不上美艷動人,卻散發着獨特的氣質和個性,梅姐勇於嘗試不同的造型,縱使造型有多誇張,她都能駕馭得到。加上一舉手一投足都非常有魅力,輕易成為舞台上的王者,至今還沒有任何歌手(包括男歌手或女歌手)能夠超越梅姐,就連當今國際天后Lady Gaga亦難以比擬。

1982年《風的季節》

(網上圖片)

當時只有18歲的梅姐穿上金色百摺裙配上黑手套,以80年代最Hit的金色參賽,在眾多的參賽者中最為搶眼。同時因為台風熟練,加上圓渾的低音,奪冠後被譽為「小徐小鳳」。

1984年 《香江花月夜》

(影片截圖)

參加第一屆新秀歌唱大賽奪冠後,1984年梅姐已在王天林監製的《香江花月夜》擔正做女主角,跟蔣麗萍、景黛音、苗僑偉、吳君如等演出,而同名主題曲就由梅姐主唱。MV中見到梅姐穿上粉紅色旗袍,以歌女造型亮相,散發出女人味。

1985年《夢幻的擁抱》

(網上圖片)

《夢幻的擁抱》改變自George Michael經典金曲《Careless Whisper》,MV中梅姐剪了一頭短髮,戴上黑超兼穿上Oversized(加大碼)西裝打上領帶,有種不羈的味道,Man得來又不失女人味,同時因為這個中性造型,為梅姐吸引來大批女歌迷。

1986年 《壞女孩》

(網上圖片)

1986年梅姐所推出的《壞女孩》的歌詞「Why why tell me why/夜會令禁忌分解/引致淑女暗裏也想變壞」被指露骨,內容極具爭議,江湖傳聞此曲一度成為禁歌,惟資深樂評人馮禮慈接受傳媒訪問時,曾表示當年有不少歌曲都有這個情況,只是有爭議,但絕少成為電台或電視台明文規定不能播的禁歌,而梅姐的《壞女孩》最後都沒有完全被禁。在TVB版本的MV中,梅姐以短髮示人,跟男Dancer身貼身跳舞,更擺出各種誘人的姿勢,在當時來說是非常大膽。

1986年 《妖女》

(網上圖片)

這個阿拉伯造型可算是非常前衛,英氣的梅姐坐在老虎皮上,服裝富有民族色彩,就像要帶歌迷進入一千零一夜神話中。

1987年 《烈焰紅唇》

(網上圖片)

可能是梅姐最性感一次!在1987年就已經帶起潮流穿起SM味濃的黑色鍋釘緊身胸衣及通花外套,配上All Back的髮型及Chunky耳環和頸鍊,將這些大大舊的配飾放上身竟然沒有累贅的感覺,反而突出了梅姐的個性。而近年名牌Valentino亦推出了一系列的鍋釘手袋、平底鞋及高跟鞋,深受女士歡迎,同時證明了潮流是一個循環。

1989年《淑女》

(網上圖片)

這個白色貼身短裙配上婚紗頭飾的造型相當有韻味,白色給人純潔的感覺,但配上婚紗頭飾帶有玩味之餘,令整個造型的「潮味」指數急升。

1989年《失落嘉年華》

(網上圖片)

梅姐以這個「生果頭」造型現身1989年勁歌金曲第三季季選,這個誇張的森巴女郎造型令觀眾大開眼界。很多觀眾都覺得將生果放在頭上很奇怪,不過其實早在40年代,來自巴西的荷李活女星Carmen Miranda已經嘗試過類似的造型,相信梅姐的造型靈感都來自這位星。相信大家都記得國際天后Lady Gaga經常戴上誇張的頭飾,更曾經試過將生牛肉放在頭上做飾物,但梅姐在1989年已經將食物當作飾物,在當時她已經是帶領着潮流。

1991年《慾望野獸街》

(網上圖片)

帶上金色假髮的梅姐在《慾望野獸街》的造型極為狂野,以邦女郎為主題,並帶有60年代的迷幻感。在MV中梅姐穿上珠片連身裙,爪著鐵籠跳舞之餘,更大膽玩蛇,去得非常盡。

2003年《夕陽之歌》(梅艷芳經典金曲演唱會)

(東星圖片)

在梅姐離世前最後一個演唱會(梅艷芳經典金曲演唱會)上,承認患上子宮頸癌的她特別安排自己穿上白色拖尾婚紗出場。這個經典造型暗示了梅姐的一個未了的心願,她曾經表示希望自己能夠結婚生子,雖然在拍電影時多次穿上婚紗,但很可惜在現實生活中一直都沒有機會,所以趁着最後的演唱會穿婚紗給一眾好友及歌迷看,跟大家分享最後的喜悅。