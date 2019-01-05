【我是演說家】20歲爆紅一年買3架名車　孫耀威自認揮霍無度

用「年少有為」來形容孫耀威最合適不過，1992年出道推出第一張國語唱片《認識你真好》就大賣全世界超過100萬張，第一部主演的電視劇《懷玉公主》紅遍兩岸成收視冠軍，這一年他才是20出頭的年青人。或許正正因為成就來得太快，令他一時之間驕傲任性起來，很快地從天堂跌下地獄，近來他就獲邀上內地綜藝《我是演說家》大談過去得失，望大家能夠原諒那一個年少輕狂不知天高地厚的孫耀威。

孫耀威大談過往講到流眼淚添（網上圖片）

「爆紅揮霍無度」

20歲的孫耀威外形亮麗又清秀，絕對是偶像級人物，加上正因為一次校園的音樂比賽使他被唱片公司看中，很快地就出道成為歌手。1992年在台灣出道的他推出第一張國語專輯《認識你真好》就爆紅，突如其來的明星光環令他揮金如土：「那一年他賺了很多錢，開始了瘋狂花錢。他很愛跑車買了一台他心儀的跑車，那台不錯再買，瘋狂到一年可以買三台車子，突然襲來這些名與利一下子就砸在這個小朋友身上。」

大學時的孫耀威外形十分亮麗靚仔。（網上圖片）

第一張國語唱片《認識你真好》就大賣全世界超過100萬張。（網上圖片）

「被公司全面封殺」

20歲出頭已是全民偶像的他，公司亦為他開拓海外市場，將他推到日本發展同樣大紅大紫。1998年25歲的他在日本舉行第一次個人演唱會，但他因為忍受不住公司的壓力而逃回香港，一怒之下令公司要封殺他：「籌備當中多次的被他的公司欺騙﹑辱罵，還罵到他的家人去了，一怒之下他從東京飛回香港去，那個時候距離演唱會只剩下三天時間，幾千張的演唱會票全部都賣出去了。心裡面在想這個演唱會就不要開了吧，回到香港之後一切都改變了，隔天看到香港媒體報導「孫耀威日本落跑」這個藝人太沒有藝德，他的經紀公司還放話出來說，不允許任何人找他做任何跟演藝有關的工作。」從此就慢慢從觀眾視線消失。

孫耀威因為得罪公司而被封殺，令他生活困難重重好大壓力。（網上圖片）

「跌落凡間的天使」

正因為一次任性開始令他事業跌入地獄，這一年他十分不愉快生活也成問題：「他開始晚上失眠想到那些畫面睡不著，然後他慢慢開始靠喝酒他才能入睡，有一天晚上他喝了好多好多酒摔倒在地上，整個頭撞到地上鼻骨全部碎掉，滿地滿臉都是血，他那個時候看到那一灘血，心裡面在想他這一輩子會不會就這樣子完蛋了，後來他發現了更糟糕的事情是，原來沒有了工作之後，他銀行卡裡面的餘額已經慢慢地一個零一個零這樣變少，還可以從一個正數變成一個負數。」由這個時候開始慢慢思考未來。

用了幾年時間他終於將爛攤子收拾好，回到最熟悉的工作環境，不過這時已經不在是高高在上的大明星，只能夠從底做起甚至於做一個連名字都沒有的角色他都願意：「他去酒吧裡面唱歌唱到一半台下喝醉的人拿著一瓶酒上來，直接懟到他嘴巴裡面逼他喝。拍戲也一樣在片場碰到了前輩任達華，華哥很好走過來說原來你也在這個戲，你演甚麼角色？他不知道怎麼回答，因為他在戲裡面的角色根本連名字都沒有。其實也在另一部戲當時郭富城拍戲受傷，所有工作人員走過去，叫救護車的打電話的媒體大肆報導，可是劇組裡面根本沒有人觀察到，其實在同一個場景裡面另外一個角落，有一個演員叫孫耀威，其實他的腳也受傷而且受傷很嚴重。」這時他一邊說一邊流眼淚。

孫耀威講到過往流眼淚。（網上圖片）

他今年開了一場演唱會。（網上圖片）

「45歲重新開始」

曾經看似不可撼動的光鮮亮麗，原來可以在好短暫的時間裡面完全崩潰，這一個經歷他相當明白，因為他不止經歷一次。所以他懂得感恩努力做好每個工作，去年亦開了一場遲到了20年的演唱會，同時亦玩直播超過350萬人睇，為他加油打氣，這一切一切他相當珍惜望大家原諒那一個輝煌過揮霍過任性過 偏離過的孫耀威，接下來他希望懂得節儉未雨綢繆，珍惜同感恩，聽到觀眾的每一個掌聲會令他更踏實，45歲重新開始做一個更好更閃亮的大明星。

孫耀威望大家可以原諒他的年少輕狂（網上圖片）