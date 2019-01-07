【JR@NU’EST W．專訪】慶幸與李壽根拍綜藝節目　2019年冀試演戲

韓國男團NU’EST在2017年參與Mnet選秀節目《Produce 101》Season 2後人氣反彈，節目結束後，Aron、JR、白虎和Ren組成小分隊NU’EST W，寓意等待以Wanna One成員身分活動一年半的黃旼炫歸來。過去一段時間，無論NU’EST W，還是Wanna One的成績都非常亮眼，而NU’EST W隊長JR來港出席WTC世貿中心活動時，特意抽空接受《香港01》訪問，大談NU’EST W的發展，以及對2019年的祈願。

JR早前來港出席活動，並特意抽空接受《香港01》訪問。（陳順禎攝）

獨自來港 心情忐忑

雖然JR過往與NU' EST W來港兩次，不過今次是他難得獨自出席香港公開活動，JR坦言頗為緊張：「初時感到忐忑不安，因為沒有成員在身旁，所以很緊張，後來在粉絲面前，好像變得不緊張了。」JR又認為能夠與眾多粉絲見面，又獲得大家的應援，心情自然非常愉快。

既然已經來過香港數次，JR必然有自己最愛的香港景點，最令他印象深刻的是尖沙嘴：「前一天我獨自去了尖沙嘴，我非常喜歡那裡，之後和成員來到時，我覺得他們會喜歡那裡，所以我決定下次要和成員再去一次尖沙嘴。」JR又透露最喜歡吃香港的辣蟹，所以各位L.O.Λ.E（NU' EST W歌迷）若想碰見偶像，或者可以到尖沙嘴和售賣辣蟹的食肆碰運氣喔！

JR已經來港數次，自然有心水的香港景點和美食。（陳順禎攝）

為L.O.Λ.E製造驚喜扮車厘龜

NU' EST W向來非常疼愛粉絲，2018年其中一件令L.O.Λ.E難忘的必然要數到JR生日當天，打扮成車厘龜，走到L.O.Λ.E製作的生日應援廣告拍認證照，帶給L.O.Λ.E莫大的驚喜，為甚麼JR會有這個念頭呢？「因為對粉絲心存感激，所以除了如何表示自己的心意，我也經常會去想粉絲們會喜歡甚麼。對比起在生日時從粉絲們那裡收到很多（愛意），我反而想為粉絲們準備活動，因為已經進行很多工作，所以也想和粉絲之間累積很多美好回憶。」從L.O.Λ.E當時的反應可見，大家都非常喜歡JR準備的驚喜呢！

NU'EST W去年為L.O.Λ.E炮製不少驚喜，其中一個是JR打扮成卡美龜，走到L.O.Λ.E製作的生日應援廣告拍認證照。（網上圖片）

JR之所以有這個念頭，原來是希望生日時能報答粉絲。（網上圖片）

視NU' EST如兄弟

JR對L.O.Λ.E實在非常疼錫，可算是「粉絲傻瓜」（指偶像懂得呵護粉絲）；而NU' EST W成員對JR而言更是親如兄弟，平日NU' EST W不時在社交平台分享四人之間的搞笑片段，令L.O.Λ.E和K-pop迷捧腹大笑。JR笑言片段和私下相處的面貌無異：「其實大家看到的就是我們平日相處的模樣，所以為了讓大家多多看到這一面而拍片，陸續會有更多幕後故事給大家。」JR在之前的訪問中也提及手機收藏了不少NU’EST W的絕密相片，究竟會向大家分享甚麼「黑材料」實在令記者非常期待。

每次提到NU'EST W成員，JR總會笑逐顏開。（陳順禎攝）

對綜藝節目的熱誠

JR是近年韓國綜藝新星之一，在不少綜藝節目都能見到JR的身影，包括《夜行鬼怪》、《叢林的法則》、《意外的Q》等等，而當中合作得最多的就要數到李壽根，皆因JR先後在《夜行鬼怪》、《出生以來第一次》和剛剛首播的《不是你所認識的我》和李壽根一同擔任主持。能夠和這位大前輩合作，JR固然感到獲益良多：「能和李壽根合作感覺很穩重和幸福，能夠和哥再次在電視台見面應該會很高興，現在也是和李壽根一同開心地拍攝。」

JR成為近年韓國綜藝新星，其中一部作品是與李壽根、李洪基等人合作的《夜行鬼怪》。（視覺中國）

JR認為與李壽根（右）合作過程非常愉快。（網上圖片）

問到未來希望挑戰甚麼綜藝，JR就似乎非常大想頭，因為他坦言甚麼都想試！「甚麼都想體驗，所以如果有機會的話，我有很多節目想選擇，要選一個的話實在太難了，實在有很多節目想參與。」話說回來，李壽根去年主持的《新西遊記》系列、《島劍客》、《我女兒的男人們》等節目均大受歡迎，不知道JR又會否希望再與前輩合作拍攝同類節目呢？

整個訪問中，JR說得最多的是「甚麼也想嘗試」，證明他是勇於面對新挑戰的人。（陳順禎攝）

對2019年的憧憬

2019年剛剛開如，JR對新一年又有甚麼期望呢？「所有人都健康的話就好了，希望可以成為向大家傳達幸福音樂的藝人，希望愛我們音樂的人能夠得到力量和慰勞。」JR又表示過往主要發展音樂事業，新一年若有好機會的話，希望嘗試演戲，他更指其他成員和自己一樣，只要有機會，就會盡力去做好。希望在2019年能看到JR參演電視劇和電影吧。

今年不單是NU' EST出道7周年，完成Wanna One一年半合約的黃旼炫相信也會在今年內歸隊，所以L.O.Λ.E對NU' EST和小分隊NU' EST W的發展也寄予厚望。在訪問的尾聲，JR特別用廣東話祝大家新年快樂，筆者也在此祝願JR和NU’EST未來一切順利。

場地提供：名家韓國燒烤@WTC世貿中心

黃旼炫（右2）或會在今年回歸NU'EST，組合將如何發展，是L.O.Λ.E關注的地方。（網上圖片）

對於2019年的期望，JR希望大家身體健康，自己也能有更多新嘗試。（陳順禎攝）

睇睇更多JR@NU'EST W專訪靚相！（陳順禎攝）