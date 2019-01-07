康華殺入歌壇做rapper　準備出新碟：無諗過自己唱得

43歲嘅康華出碟做歌手，主打歌《拼火花》仲要玩rap。

去年康華登上《流行經典50年》，一曲《你怎麼捨得我難過》成功收服不少網友，正所謂「念念不忘，必有迴響」，踏入新一年，康華正式加入樂壇，並推出新歌《拼火花》，而最驚喜嘅係呢首係rap歌！成件事就有如佢所講一樣：「大家一定估唔到」



去年於《流行經典50年》歌喉獲得好評，令康華決定要有不同的嘗試。

新歌《拼火花》歌詞部分由梁柏堅操刀，並由C.Y. Kong負責編曲，全曲大概是指出從古至今，人活在戰場上，不進則退，要有夢想、要獲取生活中的勝利，就要挑戰自己，如果打拼，最後才會拚出生命燦爛的火花。為咗做歌手，康華更加盟環星娛星，並於本周四舉行發布會。

會唔會喺發布會上即場rap?

至於點解有咁嘅舉動呢？康華接受大台節目《今日VIP》訪問時，提到因為去年有份參與嘅《宮心計2深宮計》，唔少對白都十分押韻，有網民更編成rap版本。「既然話我係唐代rapper，咁不如試試。」康華指自己予人斯文形象，但其實都有活潑一面，希望趁今次令大家更了解自己。「好多人都唱歌唱得好，觀眾都聽過我唱歌，希望可以帶到新鮮感俾大家。」



康華對新歌充滿信心。

康華更笑言「無諗過自己唱得」，並指平日工作就算再好，都要觀眾肯接受才可以，難得上次在《流行經典50年》獲得好評，都有感係時候令更多觀眾聽到其歌聲。她又透露如果新歌反應好的話，之後會有更多的嘗試，但問到會否因而減少拍劇，康華話自己向來都工作狂，只要有好劇本都會接。