趙薇周冬雨代言BURBERRY農曆新年廣告相遭圍剿　網民：好像恐怖片

趙薇同周冬雨以代言人身份為Burberry拍攝廣告。(微博圖片)

意大利名牌Dolce & Gabbana (D&G) 去年底因為一個時裝廣告影片被指辱華而引起軒然大波，除遭到內地網民紛紛圍剿之外，內地星級藝人更群起杯葛該品牌。近日，英國品牌Burberry亦因為最新的時裝廣告而成為內地網民攻擊的對象。品牌發布了一系列慶祝中國農曆新年的廣告硬照，卻被批評為毫無喜慶感覺，反而是充滿詭異氣氛，其中一張全家福造型照是焦點所在，甚至遭網民惡搞改圖成恐怖電影的poster。

呢張全家福遭內地網民狠批。(微博圖片)

Burberry於本月初在官方微博寫道：「2019中國新年廣告大片『摩登新禧』正式發布，趙薇與周冬雨以品牌代言人身份，攜手演繹闔家團圓照，互相依偎，親密無間。」不過一眾內地網民就直指相中人根本沒有開心過新年的感覺，全家福相中的一家人個個都面無表情，顯得極之冷漠，整個氣氛極其怪異。有網民就指出品牌此廣告完全不似是要慶祝中國的農曆新年，又話這是中西文化的差異，相中眾人在裝酷耍帥卻只令人聯想到鬼片。據悉，今次負責操刀拍攝的美國攝影師Ethan James Green原來擅長營造暗黑風格，所以這輯廣告照才呈現出如此吊詭的效果。

全家福眾人臉上沒有過新年嘅喜悅。(微博圖片)

網民惡搞改圖。(微博圖片)

一齊睇埋呢輯廣告嘅其他相啦。