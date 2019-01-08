【靈渡凶間】美國政府進行費城實驗失敗　導致人體跟軍艦融合？

電影《靈渡凶間》講述一次災難意外事故，令不少人死亡，但卻有「剩餘靈魂」留在人間，而這些「餘魂」沒有意識，而人們亦開始習慣跟他們共處，隨著故事發展，揭發出原來是政府一次科學實驗發生意外，而政府更一直掩蓋真相。其實在二次大戰時期，流傳著一個「費城實驗」，本身只是研究用在軍事方面的隱形技術，卻因為意外而發生災難，甚至牽涉到地球安危，下文為大家講解前因後果。

護衛驅逐艦愛爾德里奇號是費城實驗的對象，目的是研發可避過敵方雷達探測的隱形裝置。（網上圖片）

二次大戰時期，各國也在研究軍事設備，而美國政府亦不例外，有成功例子，亦有失敗個案，但均被列為高度機密。盛傳在1943年有一個「費城實驗」，是用愛因斯坦的「引力和電流的統一場論」，簡單點說是利用電磁場來干擾及躲避對方的武器攻擊，後期再發展至令敵人的雷達探測不到己方的存在。

費城實驗發生意外，強力磁場令空間扭曲，軍艦更進行了一次空間跳躍。（網上圖片）

美國海軍在賓夕凡尼亞州的一個船塢進行實驗，實驗對象是護衛驅逐艦愛爾德里奇號，在前炮塔位置安裝了巨型磁場器材，目的是讓艦身周圍的光及無線電波扭曲，但結果卻讓人萬分驚訝，預期磁場只可以令敵方探測不到軍艦，但卻意外地扭曲了時空，在一陣綠色的薄霧包圍下，愛爾德里奇號突然消失不見，卻在幾英里外的維珍尼亞州出現，幾分鐘後再次在原址出現。

費城實驗的傳說，在1984年拍成同名電影。（網上圖片）

最恐怖是人體跟艦身融合，造成多名船員死亡。（網上圖片）

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能夠進行空間飛躍，本應是科學的一大突破，但恐怖後果卻是人們不能承受，而要終止這個計劃。原來軍艦上的船員，除了感到噁心外，部分人出現精神錯亂，最離奇是有船員跟艦身融合，手、腳、頭或身軀被艦身分割，最後當然是死亡收場，很多人相信費城實驗失敗真相被美國政府掩蓋下來，直至1955年《不明飛行物案件》作者莫里斯，收到一名署名阿連德的人的信件，阿連德聲稱曾經歷費城實驗，並講述了事件始末，實驗失敗真相才得以重見天日，但已經難以找到相關證據，至今留下了無數謎團。