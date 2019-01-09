山口真帆@NGT48哭訴被狂迷襲擊　遭隊友出賣公司卻視而不見

日本女團AKB48的姐妹團NGT48成員山口真帆昨晚（8日）透過直播和Twitter哭訴去年12月曾遭埋伏在家門口的兩名男粉絲襲擊，又大爆有多名NGT48成員向粉絲洩露私隱，包括住址和回家時間，更教唆粉絲向山口真帆施襲，但NGT48劇場支配人（即負責人）今村悦朗卻冷處理事件。山口真帆事件轟動日本，惟今村悦朗仍未就事件作回應。

山口真帆是NGT48最年長成員，擔任Team G副隊長。（網上圖片）

根據NHK新聞報道，山口真帆在12月完成公演後回家，遭兩名25歲，分別是大學生和無業遊民襲擊，兩人其後以暴行罪被捕，在接受警方問話時表示「只是想和她聊天，沒有襲擊的意思」，所以兩人最終獲不起訴釋放。山口真帆坦言事件令她感到人身安全受威脅，甚至覺得「幸好今次得救了，下次被殺的話怎麼辦」。她又在Twitter透露，兩名疑犯在供詞指出，有多名成員向粉絲提供山口真帆的住址、回家時間，以至宿舍門口鑰匙，更教唆兩人襲擊山口真帆。

山口真帆在直播自爆被NGT48成員洩露私隱，因而被狂迷襲擊，但直播卻突然中斷。（影片截圖）

NGT48以新潟為基地，著名成員包括柏木由紀（下右四）和荻野由佳（下右三）。（視覺中國）

山口真帆又稱，有數名NGT48成員也有同樣遭遇，但事件發生一個月仍未有任何動靜，她更被今村悦朗指是被害妄想。此外，山口真帆又指控NGT48方面力圖掩飾事件，而昨晚山口真帆的直播也懷疑被人中斷，而她大爆被襲經過的Twitter也被刪除，未知是否與提及被襲事件有關。

山口真帆其後透過Twitter繼續訴苦，不過她呼籲大家不要憎恨NGT48。（網上截圖）

至於引發事件的導火線，山口真帆認為是隊內有成員觸犯AKB48戀愛禁令，私下和粉絲聯繫和談戀愛，山口真帆向NGT48提出要處理有關成員，但有關方面未有處罰觸犯禁令的成員，她在直播中哭訴：「為甚麼其他團不允許的事，在NGT48發生了……戀愛的人是正義了？我不明白。」NHK方面曾嘗試聯繫今村悦朗，但至今仍未有回覆。

山口真帆坦言今次事件感受到人身安全受威脅。（網上圖片）