王祖藍李亞男囡囡正面樣首曝光　祖藍冧爆：老婆同BB係我最好禮物

佢哋之前post過囡囡照超聲波相。(微博圖片)

王祖藍同老婆李亞男的愛情結晶品Gabrielle於去年12月出世,這對新手爹地媽咪當時亦有於IG post了囡囡的手仔相來報喜,並未有公開囡囡的樣,保持神秘。而他們在B女出世前曾經post過一張B女在媽咪亞男腹中照超聲波的相,同大家率先預告一下囡囡個樣,一眾粉絲同網民都覺得B女輪廓激似祖藍。而昨晚新任媽咪亞男終於畀囡囡個靚樣曝光喇,於IG post了囡囡的正面相,一家三口非常之溫馨又sweet。

上月有post囡囡手仔相報喜。(ig圖片)

亞男留言表示:「I have two babies now! Happy birthday, my dearest big baby 老公,你喜歡今年的生日禮物嗎?」相中她和祖藍齊齊抱住囡囡錫錫,唔使問都知呢份一定是上天賜給他們的最佳禮物啦。祖藍亦都好識做,於自己的微博轉發呢個post並回覆老婆話:「你和Gabrielle都是我最好的禮物。」絕不會因為有了囡囡就忘記了老婆。而相中見到的Gabrielle白雪雪好可愛,個樣好女仔,望落並唔太似爹地祖藍呢。

佢哋個囡囡好可愛。(ig圖片)

一齊睇下佢哋靚相啦。