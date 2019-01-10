少女時代Yuri爆厭倦12年好友孝淵？　2月澳門首開個人見面會

少女時代每位的成員的發展都繼續非常好，其中去年10月首推個人專輯《The First Scene》的Yuri，2019年行程亦排得滿滿。她即將於下月9日，到訪澳門舉行第一次個人粉絲見面會《YURI 1st Fanmeeting Tour “INTO YURI” in MACAU》，與香港和澳門等地的SONE（少女時代粉絲）近距離見面。

集多技能於一身的Yuri，近年除了唱歌外，劇戲、主持和綜藝上，都不難看到她的身影。昨天（9日）播出的節目《屋頂上的馬格利》中，好友孝淵就以嘉賓身份出演，順道陪Yuri過生日。當中一眾主持人都非常好奇兩人的關係，Yuri就講到兩人自小學起認識，已足足12年，眾人都表示羨慕二人的長久的友誼，Yuri就一於講笑話：「所以現在已經很厭倦了。」不過沒想到孝淵亦不甘於人，當場反擊說：「我討厭Yuri像泥濘般黏著！」，引來一陣笑聲外，可見兩人感情非常深厚。

當然是Yuri和孝淵關係十分好，才能夠在節目上互開玩笑。（網上圖片）

少女時代成員們私下互相的支持下，Yuri的個人活動當然不孤單。去年發行首張個人專輯後，出道11年的她亦終於舉辦首次個人粉絲見面會《 YURI 1st Fanmeeting Tour “INTO YURI”》。見面會以2月9日的澳門場作為首站，其後接著10日亦預定在泰國曼谷舉行。已經一段時間沒有到訪澳門的Yuri除了預備一系列精彩表演，以及與SONE親近的小環節外，更加碼為購買 VIP門票的粉絲準備團體合照時間，相必喜歡Yuri的SONE必定會到場支持。

Yuri澳門個人見面會將於下月9日舉行。

各位SONE一齊睇下少女時代Yuri近照！