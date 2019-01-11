韓君婷明言醫學美容要適可而止　「落鹽落多咗就收唔到手！」

韓君婷昨晚（10日）出席《歡樂滿東華2018》頒獎晚會，她笑說是早前在《歡樂滿東華2018》節目中以亞姐冠軍身份踩入TVB是一件很大膽的事情，並希望繼續藉住這個契機讓所有選美出身的人有多點聯繫和合作機會。

韓君婷表示節目還需要一個多月時間籌備，估計會在這幾個月內正式跟觀眾見面。（陳順禎攝）

曾從事醫學美容的韓君婷提到即將在面包台開拍一個關於醫學美容的節目，並已經有兩個適合嘉賓人選：「我就唔講佢哋個名住，一個就係名人，另外一個係半個名人，但都係喺呢一行裏面有好深厚嘅經驗。呢兩個人應該對醫學美容呢個話題會有好多insight（看法）可以同大家分享。」

她表示害怕會因為多年沒做過主持而生疏，常常不知道應該如何為自己的言論收尾。（陳順禎攝）

韓君婷表示經常被身邊朋友問應該做哪個療程比較好，她認為選擇醫學美容時最忌過火：「咩都好似煮飯咁，落鹽落多咗就收唔到手！所以樣樣嘢都係少少開始，知多啲然後再慢慢試，唔需要急嘅，人生流流長。」她坦言醫學美容在香港還是一個頗為陌生的話題，希望能夠藉住節目灌輸更多正確的知識給觀眾，並扭轉他們的錯誤觀念。

她表示今個農曆新年暫時沒有太多工作安排，會花多點時間陪伴屋企人。（陳順禎攝）

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