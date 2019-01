李亞男狂晒囡囡得意樣　望落原來似王祖藍媽咪：同奶奶餅印樣

日前佢哋公開咗一家三口嘅相。(IG圖片)

王祖藍同老婆李亞男的愛情結晶品Gabrielle於去年12月出世,作為新手媽咪的亞男日前就趁老公生日於ig post了囡囡的正面相,同大家開心share。相中她和祖藍齊齊抱住囡囡錫錫,一家三口非常之溫馨又sweet。Gabrielle白雪雪好可愛,個樣好女仔,望落並唔太似爹地祖藍,感覺似媽咪多些,網民都紛紛留言讚她靚女。而祖藍之後接受訪問時就表示不介意讓囡囡個樣曝光,想大大方方給人知道。

祖藍個囡囡好可愛呀。(IG圖片)

繼日前Gabrielle被媽咪公開了個靚樣之後,呢日亞男又再於她的ig post了Gabrielle的多張靚相,攝於不同角度且有多個造型,全部都好趣緻㗎,相信亞男已經化身做狂曬B女的媽咪了。她留言表示:「Gabrielle, watching you grow up have been the best thing that has happened to me #myangel #同奶奶餅樣」而其中一張相,就是以Gabrielle的樣子來跟祖藍媽咪個樣做對比,望落兩人的輪廓確是幾似的,唔怪之得亞男都話囡囡同奶奶個樣是餅印啦。

亞男有女萬事足。(IG圖片)

BB確係幾似嫲嫲喎。(IG圖片)

一齊睇下B女啲得意相啦。