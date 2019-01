【15秒恐怖電影大賽】2018年結果出爐　自殺喪屍食嬰擠痘勁重口味

如果,只用15秒說一個故事是有難度,那麼,用15秒拍攝一個恐怖故事將是難上加難。不過,總有人熱愛向難度挑戰,而且更為此組織一個名為「15 Second Horror Film Challenge」(「15秘恐怖電影大賽」),並已舉辦至第四屆。近日舉辦機構「Troma Entertainment」更公佈了2018年度「15秘恐怖電影大賽」1-97位得獎名單以及短片。官方Facebook的參賽者短片總長足足有24分鐘,一次過煲晒只能用一個字形容:「爽」!

一條短片要夠恐怖,最緊敍述故事嘅手法,特效其實都係其次。(Youtube截圖)

「15秘恐怖電影大賽」今年已是第四屆,一如以往,官方亦只是要求提交的是一條15秒短片,然後影片將交由評審們決定出出作品的排名,就算是有暴力,血腥或兒童不宜的內容也是容許的,可謂是非常刺激「過癮」。雖然得獎者並不會得到甚麼實質的獎項獎品,但大賽每年也會吸引不少人參加,更有不少獨立電影人或私人影片製作公司參賽,成品自然亦是十分有質素。

用15秒就要帶畀觀眾恐怖感覺,的確好大難度。(Youtube截圖)

內容含有血腥、暴力、恐怖情節

請自行斟酌觀看

2018年「15秘恐怖電影大賽」冠軍就由Andrew J.D. Robinson的《And What Are You Supposed to Be?》(中釋:所以你扮演是甚麼?)奪得,同時間,他的多部恐怖短片亦獲得本年度大賽的多個名次,包括第5名的《The Red Bicycle》、第26名的《The Passenger》、第26名的《Benedict》等,而他在2018年9月發佈的短片《The Becky Carmichael Fan Club》,更奪得2018年「Top Indie Film Awards」(最佳獨立影片大獎)的「Best Music」以及「Most Terrifying film nomination」。

2018年「15 Second Horror Film Challenge」得獎名單(1-20名):

+ 22 + 21 + 20

1st. And What Are You Supposed to Be?

2nd. Right Hand Red

3rd. Death Blow

4th. Breakfast

5th. The Red Bicycle

6th. Wolf Spider

7th. Medicated

8th. Already Gone

9th. Feels Like

10th. Change

11th. Broken Heart

12th. CPR

13th. Psycho Messenger

14th. The Crows of Culver

15th. The Deli-very

16th. Aquaphobia

17th. Emoticon

18th. Last Number Dialled

19th. Just the Tip

20th. Beauty is in the Details

第50名嘅《Acene》係講擠暗瘡...(Youtube截圖)

2018年 1-97名「15 Second Horror Film Challenge」得獎電影:

值得一提的是,Andrew J.D. Robinson同時還是「15秒恐怖短片挑戰大賽」的創始人以及製作人,他創作的《The Becky Carmichael Fan Club》還同時奪得多個獎項。(Facebook圖片)

2017年15 Second Horror Film Challenge得獎名單(1-10名):

【15秒恐怖電影大賽】搞手靠「鹹片」上位 誓捧Cult片做主流