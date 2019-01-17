梁佑嘉BB臍帶纏頸焗開刀：呢粒人仔叫Aiden

「生仔好痛架﹗」十級陣痛有幾慘烈大家都知，近年愈來愈多媽媽選擇剖腹產子，看似生得舒服啲，但要俾人劏開7層拎BB出嚟，生完都有子宮爆開風險，一樣係搵命搏架﹗梁佑嘉（Abella）呢日喺社交網站報喜，原來佢囝囝已經出咗世啦﹗不過就因為一啲無法預計嘅事，無奈順產變開刀。

梁佑嘉自2012年淡出樂壇後，去年與拍拖18年的圈外男友結婚，更宣布陀B喜訊。（梁佑嘉IG）

梁佑嘉復出大住肚都要唱歌？ Abella：唱Live要等BB出世後

宣佈成為人妻後Abella再推出新歌，仲大住個肚到處做宣傳。 （梁佑嘉IG）

去年Abella自2012年淡出樂壇後，可說是幾乎消聲匿跡。對普羅大眾來說，最記得應該是她當年的大碟廣告洗腦式在電視台播放。至去年底忽然重現大家眼前，已經轉眼成為人妻，仲有BB做準媽媽添﹗眨下眼BB已經出世啦，Abella上載抱住囝囝嘅溫馨合照，佢仲戴住醫院手帶一臉幸福望住囝囝，身後印有「Hi Aiden、It’s A Boy」汽球非常搶眼。

即使媽媽想順產都要BB合作，Aiden堅持唔調頭又臍帶纏頸，Abella都只能選擇剖腹產子。（梁佑嘉IG）

見到BB肥肥白白仲相當多頭髮，新手媽媽氣息紅潤，但原來生產過程比佢想像中多波折。Abella留言話：「It's a boy! 親眼睇住BB由自己嘅身體出嚟呢個世界，感覺原來真係好感動，尤其聽到佢第一下喊聲#呢粒人仔叫Aiden#出世前佢都堅持唔掉頭同臍帶纏頸。」最尾Hashtag寫上開刀、6磅6。雖然有d意料之外嘅事發生，但見到囝囝健康出世真係咩都抵返晒啦。