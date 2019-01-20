【多圖】無綫備受力捧主播好養眼　憑陽光型男靚仔樣備受網民追捧

黃浩賢喺有線出名嘅靚仔主播。(資料圖片)

新聞主播雖然不是藝人，但從事幕前工作都算是靠個樣搵食，生得靚仔靚女自然着數些，觀眾亦都會睇得開心同醒神些。有線新聞主播黃浩賢 (Edwin) 被網友譽為是該台最養眼的男主播，青靚白淨五官標繳仲好嫩口，2016年畢業於浸會大學的他完全是小鮮肉一名，加上帶點韓系的感覺，令他火速備受追捧，大讚他靚仔養眼。有網民甚至話睇有線也是為了睇Edwin，不止是女生，就連男生都一樣被Edwin吸引到。

Edwin咁靚仔令佢有唔少粉絲㗎。(網上圖片)

其實要睇靚仔主播唔一定要睇有線的，無綫都有一個男主播是集型英帥靚正於一身，他就是近年獲TVB力捧的彭建樺。以往大台多是出名靚女新聞主播，甚少會有男主播是以靚樣見稱的。昔日最為人熟悉的幾位靚仔主播的，包括柳俊江、余浩宗和葉昇瓚亦都已經離巢，不過自從2015年1月開始，呢位名叫彭建樺的新聞主播就令觀眾同網民留下了深刻的印象了。

彭建樺喺2015年1月主持深宵新聞時已經開始有粉絲喇。(fb圖片)

當年彭建樺有份主持深宵新聞，俊朗的外表加上黑黑實實的健康膚色，令他望落更加有型健碩，仲充滿了陽光氣息，與有線的Edwin屬於兩種不同的style。不少網民都形容彭建樺是大台男主播的一股清泉，養眼度十足，絕對可以算是大台至今最靚仔的新聞男主播，甚至讚他靚仔過大台某些一線小生。幾年間他已躍身成為大台新聞首席主播，除了報道新聞之外，還會主持時事節目。他的粉絲更為他開了一個facebook專頁，Cap低晒他做主播時的靚相來公諸同好。

除咗西裝骨骨，佢仲有其他造型㗎。(ig圖片)

一齊睇下黃浩賢同埋彭建樺嘅靚仔相啦！

+ 33 + 32 + 31

為情人節增添更多意義！請即入去「01心意」平台支持願望成真基金，捐款$214，香港01送您兩張「友人抱抱音樂會」門票，同您一齊重新定義214。門票數量有限，送完即止。（推廣日期： 1月9日至1月21日）：https://heart.hk01.com/zh/project/10076