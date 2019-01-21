重提貼蔣雅雯合照一事　李日朗否認「抽水」上位：真係好難受！

近年在內地發展的李日朗（Don，原名李逸朗）接受電台節目《1圈圈 星光背後》訪問時提到，Don曾因上載一張與蔣雅雯的合照，附上曖昧的留言，再將二人的緋聞二次創作兼翻唱《傻女》，被批評為喜歡以「抽水」上位。對此，Don坦言感到難受：「如果我係喜歡靠『黐』、靠『抽水』，我就唔需離開舊公司，我喺一個大家庭裏面，互相鬥『抽』，已經夠啦。」至於主持人梁泰來提到，邀請前特首女兒梁齊昕出席個唱一事，Don直言自己不認識對方：「我哋只係見過幾次，音樂會都唔係我邀請佢嚟，是其他人帶佢嚟。我第一次個人音樂會，竟然係寫前關於特首嘅女兒，你諗吓呢件事對我嚟講係幾可惜呢？」

Don近年主攻內地發展，更轉型做導演。（VCG）

另外，談及與蔣雅文、朱晨麗及葉翠翠的緋聞，Don只承認與葉翠翠的關係，更表示與朱晨麗傳緋聞時，並不知道對方是港姐：「同一大班朋友去游水先識佢，我唔睇電視，所以我本來唔知道佢係邊個。」除了異性緋聞，Don還傳出被男性富商追求的緋聞，他笑言：「證明我正囉！咩（追求者）都有！」提起現任女友，Don自揭女友是因前來試鏡他指導第一部電影而認識，更覺得雙方能夠互補性格上的不足。問到是否渴望結婚，他直言：「想！婚姻、（生）小朋友一直都係我嘅夢想嚟，我好鍾意小朋友！」