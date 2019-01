【10 Years Challenge】沉澱後的「十年」　並不只有Like數

近來Instagram大熱的#10yearschallenge接近尾聲。自從社交媒體盛行後﹐一個又一個的challenge「一波未平一波又起」。這次迎來是叫人回望十年前的我們。十年前的我﹐對於筆者這一群現正處於尷尬的二十中旬的人而言﹐這一個十年對比似乎更為強烈。越是突出的對比往往能「呃到更多的like」。然而這一個來得快又完得快的熱潮除了為我們帶來likes外﹐還有沒有什麼呢?

社交媒體的興起﹐令人與人之間除了友誼外﹐還存在了一個無形的競爭。當Ig已融入了在生活中每一個細節後﹐我們作為Ig信仰的追隨者﹐當然是要緊貼所有的潮流﹐從#icebucketchallenge﹐反手摸肚臍和從「低炒到高炒」拍片等等﹐到現在的10 years challenge﹐很多時只是for fun﹐看到別人玩便玩。有一撮人就是希望突出自己的「變美歷程」﹐又或是分享一下自己過去的青春歲月。簡單來說﹐也就是回歸到社交媒體的起點﹐就是吸likes吸引別人的注意。這令筆者想起Andy Warhol說過的一句:「In the future, everyone will be world-famous for 15 minutes.」我們透過網絡基本上也可以為自己製造出自己的專屬品牌。然後不斷循環﹐潮流一個接一個。

(網絡圖片)

這次的10 years challenge﹐某程度上也令我們停一停下來﹐翻開已陳封的Facebook相簿﹐揀選一些「見得人」的舊照。這原意其實也頗為美好﹐讓我們在繁忙的生活中看一看過去的自己﹐舊照不只是照片表面上的意義﹐更多的是摻雜在照片中的回憶﹐看著看著﹐也不自覺會花掉一個晚上。選好了﹐然後在十年前舊照旁配上一張後製過的近照﹐一張十年對比照已大功告成。可是﹐十年來的改變﹐又豈能單靠視覺上的分別去判斷?社會上的氛圍就是快速﹑速食﹐看畢別人的十年對比圖﹐快速地like一個。在翻看照片途中﹐能有回味當然是好事﹐但十年來經歷過的事﹐都是照片無法告訴你的。希望這熱潮能帶給你的﹐不只是回看自己變美了或變老了的過程﹐而是能反思一下自己內在的變化。

(網絡圖片)

寫到這裡﹐筆者也不妨推薦一首讓我回望初衷回望這十年的主題曲作結﹐

「世界有幾多規則

道理與教訓教你要安守本份

卻沒有一種偏執 叫將生命熱情捉緊

每次我翻開相簿 逐格去細數

總會想念舊時候

我有掛念你 你有沒有」

新青年理髮廳—《24》

而對你來說﹐10 years challenge又有沒有令你停下來想一想呢?