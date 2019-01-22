【法政先鋒IV】法醫廠景揼本精製　李施嬅：我每晚喺度劏屍

《法證先鋒IV》是TVB今年重頭劇之一，演員陣容亦十分鼎盛，包括久未拍劇的謝賢、米雪、陳煒、李施嬅、黃浩賢、黃心穎及朱晨麗等。除了演員陣容外，一向被網友批評TVB製作是是但但，尤其廠景，但這次為了拍攝《法IV》，TVB在廠景也認真製作，劇中飾演法醫的李施嬅為大家介紹一下她在劇中飾演的法醫場地佈置，施嬅透露這個法醫廠是劇中其中一個用錢最多的地方，很多物件例如顯微鏡、手術刀、電腦，甚至磅屍板都在廠景出現，咁究竟有幾認真呢？點擊睇片，等李施嬅介紹。

施嬅今次係劇中飾演一名法醫，佢為左克服血腥事情特地去睇好多解剖影片。（梁碧玲攝）

施嬅在介紹法醫廠時候也分享到拍攝的點滴：「拍攝時候有演員真係瞓咗係驗屍床畀我去驗，佢哋每一個都好專業唔著衫，我都真係嚇一嚇，（唔著衫好尷尬？）有㗎，我自己本身都好驚血腥好驚恐怖嘢，所以拍呢套劇之前知道做法醫，所以做足功課，我睇好多恐怖嘢，又睇好多解剖，催眠自己盲目自己，但我催眠唔到自己睇咁多裸人唔著衫，而我劇中有一個主要位，就係有一張解剖床，演員晚晚係到瞓畀我解剖。」

施嬅大讚用了很多金錢製作了一個專業的法醫廠出來。（梁碧玲攝）

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