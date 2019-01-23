出爐日本小姐度會亜衣子被評唔夠靚　其他佳麗原來更出事

度會亜衣子喺比賽中另獲「運動小姐」冠軍。

最新一屆日本小姐有2千幾人報名，經過全國預選後，最終有13日進入決賽，年齡介乎19至26歲。喺決賽當日，分別進行和服、禮服、泳裝評選，再加上自我介紹、問答環節，同香港小姐模式差不多。除冠軍外，大會仲設有「水之天使」、「泳裝小姐」、「綠之女神」、「海之日」、「準日本小姐」等獎項，做到人人有獎永不落空一樣。

無論係和服定泳裝評選， 5號嘅度會亜衣子都算高質。

年僅21歲嘅度會亜衣子仍就讀東京大學二年級，既會法文、又識長笛、游泳同唱歌，雖然多才多藝，但度會亜衣子就話無考慮過入娛樂圈，因為佢嘅志願係做醫生（咁點解要去參選？！）度會亜衣子獲選後，唔少網友都覺得佢長相一般，更指近年日本小姐多數都係名校高材生，仲問到底選美係睇樣定係睇學歷。不過如果大家睇埋另外12位佳麗的話，相信就會明白點解會度會亜衣子奪冠。一眾佳麗當中，除大學生外，亦有任識私人教練、藥劑師以及OL，外表都唔算出色，喺泳裝環節上，4號嘅小西夏貴更擺出多個健美甫士，甚為搞笑。

+ 9 + 8 + 7

其實近幾年嘅日本小姐冠軍，都被網民為「沒有最差最有更差」，就好似2018年冠軍市橋禮衣同2014年嘅本鄉李來都引來不少負評。而咁多年來，最出色同最靚嘅都似乎係第92年冠軍藤原紀香。