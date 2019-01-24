內地女星袁立批小鮮肉跳舞動作富性暗示　網友：不敢苟同！

今年即將年滿46歲的內地女演員袁立，因劇集《鐵齒銅牙紀曉嵐》中的杜小月一角廣為大家熟知，近年來幾乎沒有新作推出，熱心於公益事業。

日前，袁立於微博轉載一條短片，片中是多位男星跳舞的片段，包括易烊千璽、張藝興、鹿晗、陳偉霆等，舞蹈中有扭腰、頂胯的動作。於是，袁立在文中寫到：「這種摸檔動作，幾十年前邁克爾傑克遜（米高積遜，Michael Jackson）有過，抄襲而已。這種性暗示動作仿佛在夜店的舞台上，這樣的『鮮肉』應該和影視演員區分開來，這樣思路就清晰了。混為一談，叫四年學習戲劇表演的學生、演員們情何以堪。」

袁立日前在微博轉發小鮮肉頂胯舞的視頻，指他們抄襲，而且充滿性暗示，更說應該將他們同一時演員區分，由此引發大眾不滿。（微博截圖）

看到袁立這樣說，無論網友、舞者，亦或是上述偶像們的粉絲等都紛紛發聲，表示「不敢苟同」。有網友認為，演員因劇情需要，尚且有吻戲、床戲，如果帶有色眼鏡來看，一樣下流無比，而且這個動作是基本的舞蹈動作，短片中截取的只是一部分，完全是斷章取義，演員雖是科班出身，但跳舞也需要日積月累，付出很多努力，大家應該互相尊重，心正人就正，看東西就正等。不過也有零星網友認為袁立在理。

此外，還有不少網友貼出袁立在2011年「第14屆電影華表獎」紅地氈上的透視裝照片，問到：「這算什麼？」

大批網友在袁立微博下留言表示不敢苟同她的意見。（微博截圖）

「頂胯」、「摸褲襠」等是米高積遜舞台表演常見的動作之一，在全世界都掀起模仿熱潮，當時也有人覺得這個動作下流猥瑣，有性暗示意味，米高積遜生前接受美國著名主持人奧花雲費（Oprah Winfrey）專訪時，也有回應過該問題，他坦言：「我覺得是我潛意識作怪，因為跳舞的人總是要演繹音樂，當音樂同節奏不停變換時，你也要融入其中，因為那時自身的感情是受音樂支配的，所以動作也受音樂驅使，我沒有預先設計這個動作，是自然而然。有時我回看自己表演時，也會很驚訝。」米高積遜還強調：「我其實是節奏的奴隸。」其實這些動作無論在男團或者個人表演中都非常常見，是舞蹈其中的一個元素。

米高積遜生前接受美國著名主持人奧花雲費（Oprah Winfrey）專訪時，曾經回應「摸褲襠」，有芭蕾舞者稱這其實是芭蕾舞動作，原本應該兩隻手，但由於米高積遜要拎嘜，所以變作單手。（網絡圖片）

其實無論是演員、偶像、舞者等，相信背後都離不開付出同努力，大家在不同領域做發揮各自的所長，有時對別人做的事可能未必了解詳盡，只是一知半解、斷章取義，你有權利不鍾意、不接受，但起碼應該給予基本的尊重！