馬賽奉子成婚全面停工安胎　陀慈姑椗5個月深得老爺奶奶疼錫

馬賽於本月初宣布已經結咗婚。(微博圖片)

參選2008年香港小姐奪得季軍而入行，現年31歲的馬賽近年已離開無綫轉戰內地市場，她於本月初在微博上公布婚訊，post了她和老公的結婚證與合照，留言：「往後餘生」公開放閃。不過她並沒有透露老公的身分，只表示老公是圈外人，所以她想盡量保持低調，以免影響到夫家。有指她的丈夫是家底豐厚的富二代，馬賽婚後絕對可以做少奶奶，最近更爆出她原來是奉子成婚，即將要榮升做媽咪，絕對稱得上雙喜臨門。

有消息指佢已經陀B 5個月。(微博圖片)

據悉馬賽現時已經陀B 5個月，腹中BB是仔仔，成功一索得男，可以為夫家誕下慈姑椗繼後香燈，全家上下都非常欣喜，她的老爺奶奶更是相當疼錫她。有消息指馬賽為了好好安胎，經已全面停工待產，她的母親亦飛往她所居住的北京去照顧她。她自己也很講究健康飲食以攝取均衡營養給BB，閒時都會煲補身湯水飲，亦會post出健康營養餐同大家分享。而篤信佛教的她也會透過抄佛經和看佛經來為BB以及家人添福。她目前仍未決定會在北京分娩抑或是返港生豬B。

馬賽好友胡杏兒都一樣想生豬B。(資料圖片)

一齊睇下馬賽啲靚相。