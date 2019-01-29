梁嘉琪張秀文6位數開年宵　出賣豬隊友：唔係志在賺錢

梁嘉琪諗住幫手搬貨。（黃國立攝）

喺節目嘈到拆天嘅張秀文、梁嘉琪、張寶兒、鄺潔楹同馮盈盈，近幾月一直忙住為年宵嘅《金豬年宵攤檔》做準備，開市前夕，張秀文同梁嘉琪日前率先去到觀塘觀塘遊樂場搭建帳篷以及執貨，之不過，現場所以，貨物只得幾袋，似乎無咩嘢可以執，梁嘉琪指由於大部分貨（風車、咕𠱸、帽、地毯）均由內地訂製，負責運送的公司遲遲未覆實到貨日期，令佢十分擔心。「不過都有信心可能開到檔嘅。」

結果連差啲搞到翻車，好不安。（黃國立攝）

原來張秀文同梁嘉琪以及幾位幕後工作人員一直都想搵啲小生意合作下，結果發現年宵攤位最易入手。「唔好睇檔仔細細，都用咗六位數字，貴在係因為貨品係自己設計，淨係啲圖來來回回已經好多轉，好在仲係朋友咋。」其實呢日張秀文同梁嘉琪連搭帳篷都唔多掂，能夠順利開檔除咗要還神，真係要多謝其中一位幕後工作人員。「我哋連投檔都唔識，亦唔知搭帳篷原來要有沙包，喺自己工作範疇外，真係好鬼無腦。」至於點解會選址觀塘，張秀文同梁嘉琪認為潮物唔係一定喺旺角、銅鑼灣出現，加上自己的支持者多為小朋友、媽媽，選址觀塘望可以更貼地親民。雖然投資近6位數，但張秀文同梁嘉琪就話志在攞意頭而非賺錢。

拉開帳篷時，梁嘉琪差啲都手指都夾斷……（黃國立攝）

講到做生意，梁嘉琪近年一直有在賣飾物，今次年宵對她來說也是增加經驗，至於張秀文，雖然曾經計劃賣寵物用品，但一直未有時間執行，故希望能夠在豬年做老闆。「但唔會影響幕前，因為自己雖然好似入咗行一段時間，但好多嘢都未試過，例如拍劇同訪談節目都未係好有經驗去做得好好，但你問我想做咩，我只能夠話有機會就要把握。」而已屬元老級「是非精」嘅梁嘉琪，笑言對節目仍感到興趣，並謂：「公司覺得有位置可以俾我，咁都可以再繼續一齊玩，同埋其實呢個節目無影響我出面嘅工作，其實都唔錯。」



個檔幾吉……（黃國立攝）

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