劉德華深夜發心聲感謝歌迷：用個人的方法補償不想退票的朋友

劉德華去年在紅館舉行的「My Love Andy Lau劉德華World Tour」跨年演唱會原定一共20場，但唱至第14場時，華仔因為喉嚨發炎無法再繼續表演宣布腰斬，之後證實患上流感，迫於無奈取消共7場香港場次演出。他原本有意入紙申請2019年12月紅館檔期作補場演出，可惜未能成功。主辦機構日前公布退票安排，提供郵寄或親身辦理手續兩個選擇。不過當時有不少歌迷都表示不打算退票退款，以示支持。華仔昨晚（1日）在《華仔天地》官方網站發表心聲，並留言多謝一班歌迷。

華仔在第14場演唱會時身體不適暫停演出，當眾流下男兒淚。（資料圖片）

華仔以《我的心聲》為題發文表達對粉絲的謝意：「首先感謝受影響觀眾的忍耐。請信任我、所有退票、不退票的大家，都是我的朋友！」但在安排退票事宜的過程中，發現主辦單位和各方機構中間牽涉的繁複出乎意料之外，他亦只能耐心等候安排。對於有粉絲希望可以補場，他就指當中有太多不可控制的因素：「補場的安排、中間存在太多我個人力量不能解決的難題，所以我不能代表其他單位回應。」

華仔昨晚（1日）在「華仔天地」以《我的心聲》為題發文盡訴心中情，感謝歌迷的同時亦深感歉意。（網頁截圖）

雖然未能作出補場的安排，但華仔亦很貼心表示一定會補償一班支持自己的歌迷：「我可以用個人的名義去答應不想退票的朋友，請把你手上的票保存好，待退票流程完成之後，我一定會用我個人的方法去補償不想退票的朋友！再說一次，所有退票、不退票的，都是我的朋友！所以退票的朋友務必將所有退票資料存檔，日後也必然有辦法去照顧到你們！感謝！！新年快樂身體健康。」

申請補場未能獲批，華仔都感到無奈。（資料圖片）

Post一出，一眾歌迷紛紛留言表示支持：「老大，我們都能夠理解你」、「不管發生了什麼事情我都會一直愛你」、「永遠支持老大所有決定」、「挺你，我們風雨同路」。