伍詠薇練海棠做外賣夫婦一樣Keep到靚身型：長期保持50公斤！

農曆新年係一眾人妻全年最忙碌嘅時候，要忙住大掃除、辦年貨、入利是，新年期間仲要下廚大展身手招呼親友。日前伍詠薇接受香港開電視主持植詠珊訪問，對於多年來都被取笑是「無飯主婦」，伍詠薇可會的起心肝學廚？她決絕地說：「不會！我唔鍾意，又有潔癖，中菜咁多獻汁，又要落手撈乜撈物，會整污糟對手！老公有無投訴？佢敢？佢唔驚我揼佢呀！」

伍詠薇盡人妻本份，新年前去辦年貨買海味。

伍姑娘形容同老公練海棠係對外賣夫婦：「我地知晒邊間無味精、邊間有機，食外賣得來好健康架！」提到佢嘅一班人妻閨蜜袁詠儀、黃佩霞、周汶錡，邊個廚藝最了得？伍姑娘直言：「阿靚領悟力好高，就算佢唔識，但聽完人講，佢就可以煮到似模似樣出來；黃佩霞煮西餐都唔錯；周汶錡就麻麻，不過最地獄都係我，我係無飯主婦呀嘛！」

日前伍詠薇接受香港開電視主持植詠珊訪問，齊齊留心聽海味軔家教授揀選靚海味秘訣。

最近伍姑娘喺社交網站自稱練成「盆骨大裂開」絕技，仲同王君馨「較量武功」講到做運動，伍姑娘就話最愛做瑜伽同行山：「做運動可以保持好心情同正能量，加上均衡飲食，飲好多好多水，就係我的keep fit之道，我長期保持50至51 KG架！」