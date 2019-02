【The Marvelous Mrs.Maisel評論】梅索太太回歸　擁抱真實自己

《The Marvelous Mrs. Maisel》(了不起的梅索太太)第一季播出後已屢獲好評﹐奪得金球獎等等的殊榮。此劇是由Amazon Prime Video出品。坦白說﹐筆者還未看第一季﹐而是由第二季開始看的。但第二季也透露了故事的背景﹐故不會看得摸不著頭腦。而在我看來第二季也沒有令人失望。故事背景是在五十年代美國社會﹐女主角Midge(米琪)身為上西區的富家女﹐依舊有像時裝秀一樣讓人感到目不暇給的服裝﹐我看過只是一個幾分鐘的場口﹐女主角Midge也換了一套一絲不苟的衣服。除此之外﹐此劇被歸類為喜劇﹐而主題是以女性平權為重心﹐但我卻將此劇感性化地界定為一個找回自己的劇情片。

Midge有著令人羨慕的外表和家境﹐除了在感情上和已分居的丈夫Joel(喬爾)仍然糾纏不清外。承接著上一季的劇情﹐Midge在今季終於勇敢地追求自己的理想—成為一名獨角喜劇(棟篤笑)藝人。一直以來作為一位稱職的妻子﹐生活上只是在全力支持丈夫﹐丈夫的生活就是她的生活。面對著丈夫的出軌﹐她無意地發現自己在棟篤笑方面的才能。好像活了多年才認識到自己一樣﹐表面上是一個失婚婦人的奮鬥史﹐但換個角度看﹐難度不是重生的機會嗎。

剎那間的成長﹐你和我都會經歷過。人啊﹐都是被生活拉扯著長大的﹐如果繼續生活在溫室裡的世界﹐Midge一輩子也不會知道自己有這方面的天賦。人生很多時候都是被動的﹐你很努力地工作讀書﹐當好自己的角色﹐但可以是一件小風波﹐就把你的人生擾亂了。很多次﹐我都有質問自己「你到底想點啊?」但往往未到那個要決定的臨界點﹐你永遠都不能想到些什麼﹐無論你如何努力也好﹐很多成功都是要天時地利人和的。

當你經歷了那個轉捩點後﹐就是你找回自己的開始。Midge在追尋自己棟篤笑事業的成功時﹐遇上了重重阻撓﹐當時社會上對女性不應拋頭露臉的印象﹑父母的冷嘲熱諷和不支持。即使如此﹐Midge靠著她的經理人兼好友Susie(蘇西)的支持和幫忙﹐作出一次又一次令人捧腹大笑的表演。追尋夢想從來不是一帆風順﹐要追夢同時也要有錢吃飯的。Midge比我們幸運﹐她沒有錢的煩惱。但她也面對著很多當時社會上的不平等對待。但她有走下去的勇氣﹐路還是會越走越分明的。

人越大﹐就越覺得「everything in its own time」。就如Midge在生了兩個孩子後才開展自己棟篤笑的事業一樣。生活裡存在著太多競賽﹐好像連走在香港站轉車的那條長路上﹐也要跟別人鬥快走一樣。但所謂的快慢輸贏又是如何界定呢?生命裡充塞著時間上的競爭﹐然後放棄了很多美好的事情或胡亂作了選擇﹐忘記了自己。往往這是大都市裡的我們的共同命運。

農曆新年將至﹐或許有人說什麼新一年新開始的說話都是騙人的廢話﹐但人總是要靠著希望去生存﹐別管什麼騙不騙人﹐新年沒事做又吃夠了年糕的話﹐也總可以輕鬆地看看這劇﹐再輕鬆地慢慢地走自己的路吧。