【路瑟督察】被喻為BBC最好睇劇集　第一季好睇到停唔到

《luther》一共有五季，每一季都比之前一季黑暗，喜歡Dark、懸疑的劇迷一定要睇。

如果你覺得2018年英劇《Bodyguard》（內政保鑣）是神劇，那你看完《Luther》（路瑟督察）你會重新定義神劇，雖然《Luther》第一季是2010年（Netflix有得重湿温)但劇情、節奏非常緊湊，由第一場戲就會令你愛上主角 John Luther (Idris Elba飾），更重要是女主角Alice Morgan，如果有〈我最喜愛電視女角色〉選舉，看完此劇你一定選她；如果世紀男奸角是《Dark Knight》入面的小丑，那女奸角一定是Alice Morgan。

Luther每次同壞人對戰，都有生死決鬥，看得觀眾熱血沸騰。

網劇選擇太多，第一個15分鐘搶不到眼球，差不多換下一套，除了劇情外，主角性格鮮明最為重要，《Luther》第一場戲已為男主角定下令觀眾無法抗拒的性格，他是疾惡如仇的探長，但不是食古不化，誓要將壞人繩之於法的「正義撚」，那些以前在無綫劇出現的經典奸角，鄭子誠、温兆倫等，你可能覺得他們的下場未夠痛苦，但看《Luther》你不用擔心，劇中亦有這些級數奸角出現，但路德督察會將他們好好折磨，為迫壞人招供，會將他們幾乎拋落街，証人父母為兒子報仇殺壞人，在凶器留下指紋，Luther會叫他們用攪伴機攪爛自己隻手，等警方無法取証，用非常暴力及血腥的方法實踐正義，簡直大快人心。

Alice雖然冷血，但她亦幫了男主角做一些下不到手的決定。

先前說過女主角Alice Morgan(Ruth Wilson飾）是完美女奸角，其實不算準確，雖然她在第一集謀殺自己雙親，Luther雖然洞悉她設局殺父母，但最後憑她的超高智商脫罪，當你以為是傳統的雙雄對決設定，原來這位冷血凶手，竟然同男主角惺惺相惜，最後更有感情綫，令人意想不到的cp，你不會覺得兀突，感覺更像batman與小丑的設定，因為Alice Morgan根本上是Luther的更黑暗面，你會愛上這對不一樣的情侶，加上全劇圍繞著不少英倫音樂，Suede，Massive Attack等，第一季四集絶對令你一口氣煲到天光。

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