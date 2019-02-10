陳志雲教路被長輩催婚點拆局：結婚嘅使費你負責？

陳志雲素有大師之稱，出名轉數快，每句說話都言之有物，背後總有深層意義。新春期間面對唔多熟稔嘅親戚瘋狂提問，呢日佢就親自教年輕人拜年時如何「拆局」長輩的提問而不失霸氣：「長輩的提問不外乎四大：學業、感情、工作、財政。」

志雲大師教年輕人拜年時如何「拆局」長輩的提問而不失霸氣。

志雲大師早前為香港開電視主持節目《志雲拆局》大受歡迎，日前佢再拍攝新春搞笑版，教年輕人拜年時如何「拆局」長輩的提問而不失霸氣：「長輩的提問不外乎四大：學業、感情、工作、財政。如果問成績或考第幾就最易答，你大可以同長輩講『我要同自己比較，我每一分鐘都要比上一分鐘進步！至於大學讀緊邊科，搵唔搵到食？你就話『林鄭月娥都無讀過特首這一科，所以要攀上香港社會最頂層，其實讀邊科都無乜所謂！』」

同時下年輕人一樣，陳志雲都曾經為親友新年瘋狂提問感到煩惱。

關於感情問題，志雲認為大可以「私隱」推搪，總之時機成熟就知分曉。至於要拆關於工作、搵錢、買樓的問題，志雲提供的答案相當精警，他笑道：「我哋應該遊戲時遊戲，工作時工作，而家新年放假就無謂講工作！之於幾時買樓？鈕我就有好多粒，買多太多就唔好喇。」志雲自己亦曾為長輩的提問而厭煩過：「以前最煩係畀人問我幾時結婚，好在我爸爸好好，每次都幫我擋，仲反問啲親戚『喺咪佢結婚嘅使費你負責先？結婚之後又離婚，係咪又係你負責呀？』」