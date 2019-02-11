姜皓文金慧英結婚20年恩愛如昔：有咩交要嗌過去19年半都嗌晒囉

圈中有句說話：「無姜皓文就開唔成部戲」，呢個形容雖然誇張咗少少，但又合情合理，事關姜皓文確實係影圈多產公，單係2018年已拍咗十部電影，難得嘅係佢牢記戲中每一句對白，記憶力真係驚人！

2018可謂姜皓文事業豐收年。（姜皓文Facebook）

日前黑仔接受香港開電視主持植詠珊訪問，主持人列舉５句經典對白要黑仔估出自哪部電影，答案全中仲要快而準，連黑仔都忍唔住話：「快啲讚我叻仔啦，我真係記得架，哈哈！」對於「無姜皓文就開唔成部戲」呢句笑話，黑仔就笑言：「你仲細咩，咁都信！香港電影唔搵我，我就真係發霉啦！」

黑仔感激圈中人嘅愛護同肯定。

黑仔好感恩表示，呢句說話背後代表業界中人對佢嘅愛錫：「黑仔真係一個好幸福嘅演員，一直以來得到太多人鼓勵，幸福到連個天都眷顧我！所以我覺得自己2018年仲有好多進步空間，希望2019做得更好！」今年除咗拍戲，姜皓文仲希望能實踐做導演同做歌手嘅夢想。

之前人人玩十年挑戰，黑仔就貼出呢張拚圖，代表佢同太太感情20年不變。（姜皓文Facebook）

2019年係黑仔同太太金慧英結婚20周年，姜皓文坦指太太對佢嘅演藝事業可謂瞓身支持，不過有時見到黑仔太大壓力，太太都會忍唔住勸佢退休。黑仔笑言：「後生細仔講咩退休呀！不過佢咁講係窩心嘅。我地結婚20年，有咩交要嗌，在過去的19年半都嗌晒囉，打後日子都會係開開心心！」